Clasificación de matrices

Esta sección describe un conjunto de funciones para analizar las propiedades estructurales de las matrices. Estos métodos permiten determinar si una matriz es simétrica, hermítica, diagonal, triangular, trapezoidal, de Hessenberg, bidiagonal o escalar. Esta clasificación simplifica la selección de algoritmos eficientes para el álgebra lineal y la optimización computacional.