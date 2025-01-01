- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Clasificación de matrices
Esta sección describe un conjunto de funciones para analizar las propiedades estructurales de las matrices. Estos métodos permiten determinar si una matriz es simétrica, hermítica, diagonal, triangular, trapezoidal, de Hessenberg, bidiagonal o escalar. Esta clasificación simplifica la selección de algoritmos eficientes para el álgebra lineal y la optimización computacional.
|
Función
|
Acción
|
Comprobar si una matriz cuadrada es simétrica
|
Comprobar si una matriz compleja cuadrada es hermítica
|
Comprobar si una matriz cuadrada es triangular superior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es triangular inferior
|
Comprobar si una matriz rectangular (no cuadrada) de m por n es trapezoidal superior o inferior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz de Hessenberg superior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz de Hessenberg inferior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es tridiagonal
|
Comprobar si una matriz cuadrada es bidiagonal superior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es bidiagonal inferior
|
Comprobar si una matriz cuadrada es diagonal
|
Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz escalar