Clasificación de matrices

Esta sección describe un conjunto de funciones para analizar las propiedades estructurales de las matrices. Estos métodos permiten determinar si una matriz es simétrica, hermítica, diagonal, triangular, trapezoidal, de Hessenberg, bidiagonal o escalar. Esta clasificación simplifica la selección de algoritmos eficientes para el álgebra lineal y la optimización computacional.

Función

Acción

IsSymmetric

Comprobar si una matriz cuadrada es simétrica

IsHermitian

Comprobar si una matriz compleja cuadrada es hermítica

IsUpperTriangular

Comprobar si una matriz cuadrada es triangular superior

IsLowerTriangular

Comprobar si una matriz cuadrada es triangular inferior

IsTrapezoidal

Comprobar si una matriz rectangular (no cuadrada) de m por n es trapezoidal superior o inferior

IsUpperHessenberg

Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz de Hessenberg superior

IsLowerHessenberg

Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz de Hessenberg inferior

IsTridiagonal

Comprobar si una matriz cuadrada es tridiagonal

IsUpperBidiagonal

Comprobar si una matriz cuadrada es bidiagonal superior

IsLowerBidiagonal

Comprobar si una matriz cuadrada es bidiagonal inferior

IsDiagonal

Comprobar si una matriz cuadrada es diagonal

IsScalar

Comprobar si una matriz cuadrada es una matriz escalar