Operaciones matemáticas sobre matrices y vectores

Las operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación y división) se pueden realizar en matrices y vectores miembro a miembro.

Las funciones matemáticas se diseñaron originalmente para realizar operaciones matemáticas en valores escalares. Ahora, la mayoría de estas funciones también se pueden usar con los nuevos tipos de datos – matrices y vectores – MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. En este caso, la matriz o vector se procesa por miembros. Ejemplo:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

En el caso de MathMod y MathPow, como segundo parámetro, podremos usar tanto un escalar como una matriz o vector del tamaño correspondiente

Vamos a ver un ejemplo en el que mostraremos cómo calcular la desviación estándar usando funciones matemáticas sobre un vector.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- usamos una función de inicialización para rellenar el vector
  vector r(10ArrayRandom); // matriz de números aleatorios de 0 a 1
//--- calculamos el valor medio
  double avr=r.Mean();       // valor medio del array
  vector d=r-avr;            // calculamos el array de desviaciones respecto al valor medio
  Print("avr(r)="avr);
  Print("r="r);
  Print("d="d);
  vector s2=MathPow(d2);   // array de cuadrados de las desviaciones
  double sum=s2.Sum();       // suma de los cuadrados de las desviaciones
//--- calcularemos la desviación estándar de 2 maneras
  double std=MathSqrt(sum/r.Size());
  Print(" std(r)="std);
  Print("r.Std()="r.Std());   
 }
/*
  avr(r)=0.5300302133243813
  r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
  d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
   std(r)=0.2838269732183663
  r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Rellena el vector con valores aleatorios                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vectorv)
 {
  for(ulong i=0i<v.Size(); i++)
    v[i]=double(MathRand())/32767.;
 }

 

 