Std

Calcula la desviación media cuadrada (estándar) de los valores de los elementos de la matriz/vector o del eje especificado.

double vector::Std();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      //  desplazamiento del grado de libertad
);
 
double matrix::Std();
 
vector matrix::Std(
  const int  axis      // eje
   );
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // eje
  const int  ddof      //  desplazamiento del grado de libertad
);

Parámetros

axis

[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

ddof

[in]  Delta Degrees of Freedom: parámetro que determina cuánto disminuye el número de grados de libertad. El divisor en la fórmula será N - ddof, donde N será el número de observaciones. Por defecto ddof = 0.

Valor retornado

Desviación estándar: escalar o vectorial.

Observación

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones de la media, es decir, std = sqrt(mean(x)), donde x = abs(a - a.mean())**2.

La desviación estándar suele calcularse como x.sum() / N, donde N = len(x).

La expresión con ddof=0 a veces se llama "varianza del conjunto general". Si ddof > 0 (el valor se usará con mayor frecuencia 1), el valor resultante se llamará "varianza selectiva".

Ejemplo:

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_std=matrix_a.Std(0);
   vectorf rows_std=matrix_a.Std(1);
   float matrix_std=matrix_a.Std();
 
   Print("cols_std ",cols_std);
   Print("rows_std ",rows_std);
   Print("std value  ",matrix_std);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_std [3.2403703,3.0310888,3.9607449]
   rows_std [3.5590262,4.5460606,0.81649661,1.6329932]
   std value  3.452052593231201
   */
