Std

Calcula la desviación media cuadrada (estándar) de los valores de los elementos de la matriz/vector o del eje especificado.

double vector::Std();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Std();



vector matrix::Std(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Parámetros

axis

[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

ddof

[in] Delta Degrees of Freedom: parámetro que determina cuánto disminuye el número de grados de libertad. El divisor en la fórmula será N - ddof, donde N será el número de observaciones. Por defecto ddof = 0.

Valor retornado

Desviación estándar: escalar o vectorial.

Observación

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones de la media, es decir, std = sqrt(mean(x)), donde x = abs(a - a.mean())**2.

La desviación estándar suele calcularse como x.sum() / N, donde N = len(x).

La expresión con ddof=0 a veces se llama "varianza del conjunto general". Si ddof > 0 (el valor se usará con mayor frecuencia 1), el valor resultante se llamará "varianza selectiva".

Ejemplo: