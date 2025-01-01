Std
Calcula la desviación media cuadrada (estándar) de los valores de los elementos de la matriz/vector o del eje especificado.
|
double vector::Std();
Parámetros
axis
[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.
ddof
[in] Delta Degrees of Freedom: parámetro que determina cuánto disminuye el número de grados de libertad. El divisor en la fórmula será N - ddof, donde N será el número de observaciones. Por defecto ddof = 0.
Valor retornado
Desviación estándar: escalar o vectorial.
Observación
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las desviaciones de la media, es decir, std = sqrt(mean(x)), donde x = abs(a - a.mean())**2.
La desviación estándar suele calcularse como x.sum() / N, donde N = len(x).
La expresión con ddof=0 a veces se llama "varianza del conjunto general". Si ddof > 0 (el valor se usará con mayor frecuencia 1), el valor resultante se llamará "varianza selectiva".
Ejemplo:
|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};