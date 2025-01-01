SwapRows

Intercambia las filas de la matriz.

bool matrix::SwapRows(

const ulong row1,

const ulong row2

);

Parámetros

row1

[in] Índice de la primera fila.

row2

[in] Índice de la segunda fila.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false.

Ejemplo: