Tipos de matrices y vectores

matrix y vector son tipos de datos especiales en MQL5, diseñados para realizar operaciones de álgebra lineal. Existen los siguientes tipos de datos:

matrix – matriz que contiene elementos de tipo double

matrixf – matriz que contiene elementos del tipo float

matrix – matriz que contiene elementos del tipo complex

vector – vector que contiene elementos del tipo double

vectorf – vector que contiene elementos del tipo float

vectorc – vector que contiene elementos del tipo complex

Para su uso en funciones de plantilla, podemos utilizar la entrada matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> en lugar de los tipos correspondientes.

MQL5 admite la transmisión de matrices y vectores a DLL. Esto permite que las funciones que usan este tipo de datos se importen desde bibliotecas externas.

Las matrices y vectores se transmiten a la DLL como el puntero a un búfer. Por ejemplo, para transmitir una matriz de tipo float, el parámetro correspondiente de la función DLL exportada deberá adoptar el puntero a un búfer de tipo float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Para procesar correctamente las matrices y vectores, además de sus búferes, es necesario transmitir sus tamaños.

Métodos de inicialización de matrices y vectores