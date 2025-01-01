DocumentaciónSecciones
Calcula el percentil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.

double vector::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
double matrix::Percentile(
  const int  percent      // 
   );
 
vector matrix::Percentile(
  const int  percent,     // 
  const int  axis         // eje
   );

Parámetros

percent

[in]  Percentil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.

axis

[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

Percentil: escalar o vectorial.

Observación

Los valores válidos para el porcentaje están en el intervalo [0, 100]. Para calcular los percentiles se usa un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los percentiles.

Ejemplo:

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_percentile=matrix_a.Percentile(50,0);
   vectorf rows_percentile=matrix_a.Percentile(50,1);
   float matrix_percentile=matrix_a.Percentile(50);
 
   Print("cols_percentile ",cols_percentile);
   Print("rows_percentile ",rows_percentile);
   Print("percentile value  ",matrix_percentile);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_percentile [5.5,6.5,7.5]
   rows_percentile [2,5,8,11]
   percentile value  6.5
   */