Percentile
Calcula el percentil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.
|
double vector::Percentile(
Parámetros
percent
[in] Percentil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.
axis
[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.
Valor retornado
Percentil: escalar o vectorial.
Observación
Los valores válidos para el porcentaje están en el intervalo [0, 100]. Para calcular los percentiles se usa un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los percentiles.
Ejemplo:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};