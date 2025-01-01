Percentile

Calcula el percentil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Parámetros

percent

[in] Percentil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.

axis

[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

Valor retornado

Percentil: escalar o vectorial.

Observación

Los valores válidos para el porcentaje están en el intervalo [0, 100]. Para calcular los percentiles se usa un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los percentiles.

Ejemplo: