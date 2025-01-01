Quantile
Calcula el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.
|
double vector::Quantile(
Parámetros
quantile
[in] Cuantil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.
axis
[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical
Valor retornado
Cuantil: escalar o vector.
Observación
El rango de valores del parámetro "quantile" toma valores en el intervalo [0, 1] Para calcular el cuantil se utiliza un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los cuantiles.
Ejemplo:
|
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};