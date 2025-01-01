DocumentaciónSecciones
Calcula el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.

double vector::Quantile(
  const double quantile      // cuantil
   );
 
double matrix::Quantile(
  const double quantile      // cuantil
   );
 
vector matrix::Quantile(
  const double quantile,     // cuantil
  const int    axis          // eje
   );

Parámetros

quantile

[in]  Cuantil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.

axis

[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical

Valor retornado

Cuantil: escalar o vector.

Observación

El rango de valores del parámetro "quantile" toma valores en el intervalo [0, 1] Para calcular el cuantil se utiliza un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los cuantiles.

Ejemplo:

   matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,0);
   vectorf rows_quantile=matrix_a.Quantile(0.5,1);
   float matrix_quantile=matrix_a.Quantile(0.5);
 
   Print("cols_quantile ",cols_quantile);
   Print("rows_quantile ",rows_quantile);
   Print("quantile value  ",matrix_quantile);
 
   /*
   matrix_a
   [[1,2,3]
    [4,5,6]
    [7,8,9]
    [10,11,12]]
   cols_quantile [5.5,6.5,7.5]
   rows_quantile [2,5,8,11]
   quantile value  6.5
   */
   