Quantile

Calcula el cuantil especificado de los valores de los elementos de la matriz/vector o los elementos a lo largo del eje especificado.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Parámetros

quantile

[in] Cuantil calculado, deberá estar comprendido entre 0 y 100 inclusive.

axis

[in] Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical

Valor retornado

Cuantil: escalar o vector.

Observación

El rango de valores del parámetro "quantile" toma valores en el intervalo [0, 1] Para calcular el cuantil se utiliza un algoritmo lineal. La secuencia deberá estar clasificada para calcular correctamente los cuantiles.

Ejemplo: