Var

Calcula la varianza de los valores de los elementos de la matriz/vector.

double vector::Var();
 
double vector::Std(
  const int  ddof      //  desplazamiento del grado de libertad
);
 
double matrix::Var();
 
vector matrix::Var(
  const int  axis      // eje
   );
 
vector matrix::Std(
  const int  axis,     // eje
  const int  ddof      //  desplazamiento del grado de libertad
);

Parámetros

axis

[in]  Eje. 0 – eje horizontal, 1 – eje vertical.

ddof

[in]  Delta Degrees of Freedom: parámetro que determina cuánto disminuye el número de grados de libertad. El divisor en la fórmula será N - ddof, donde N será el número de observaciones. Por defecto ddof = 0.

Valor retornado

Dispersión: escalar o vectorial.

Observación

La varianza es la desviación media cuadrada respecto a la media, es decir, var = mean(x), donde x = abs(a - a.mean())**2.

El valor medio suele calcularse como x.sum() / N, donde N = len(x).

La expresión con ddof=0 a veces se llama "varianza del conjunto general". Si ddof > 0 (el valor se usará con mayor frecuencia 1), el valor resultante se llamará "varianza selectiva".

Ejemplo:

   matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};
   Print("matrix_a\n",matrix_a);
 
   vectorf cols_var=matrix_a.Var(0);
   vectorf rows_var=matrix_a.Var(1);
   float matrix_var=matrix_a.Var();
 
   Print("cols_var ",cols_var);
   Print("rows_var ",rows_var);
   Print("var value  ",matrix_var);
 
 
   /*
   matrix_a
   [[10,3,2]
    [1,8,12]
    [6,5,4]
    [7,11,9]]
   cols_var [10.5,9.1875,15.6875]
   rows_var [12.666667,20.666666,0.66666669,2.6666667]
   var value  11.916666984558105
   */
