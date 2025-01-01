DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresTransformación 

Transformación de matrices

La descomposición de matrices es una tarea que puede plantearse en los siguientes casos:

  • como paso intermedio en el proceso de resolución de sistemas de ecuaciones lineales
  • para invertir matrices
  • para calcular los determinantes
  • al buscar los valores y vectores propios de las matrices
  • para calcular funciones analíticas sobre matrices
  • al utilizar el método de los mínimos cuadrados
  • al solucionar numéricamente ecuaciones diferenciales

Además, dependiendo del problema a resolver, se usarán distintos tipos de descomposición de matrices.

Función

Acción

Cholesky

Calcula la descomposición de Cholesky

Eig

Calcula los valores propios y los vectores propios derechos de una matriz cuadrada

EigVals

Calcula los valores propios de la matriz global

LU

Realiza una factorización LU de una matriz como producto de una matriz rectangular inferior y una matriz rectangular superior.

LUP

Realiza una factorización LUP con rotación parcial, que es una factorización LU solo con permutaciones de líneas: PA=LU

QR

Calcula la factorización QR de una matriz

SVD

Calcula la descomposición de valores singulares