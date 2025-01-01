Transformación de matrices

La descomposición de matrices es una tarea que puede plantearse en los siguientes casos:

como paso intermedio en el proceso de resolución de sistemas de ecuaciones lineales

para invertir matrices

para calcular los determinantes

al buscar los valores y vectores propios de las matrices

para calcular funciones analíticas sobre matrices

al utilizar el método de los mínimos cuadrados

al solucionar numéricamente ecuaciones diferenciales

Además, dependiendo del problema a resolver, se usarán distintos tipos de descomposición de matrices.