Transformación de matrices
La descomposición de matrices es una tarea que puede plantearse en los siguientes casos:
- como paso intermedio en el proceso de resolución de sistemas de ecuaciones lineales
- para invertir matrices
- para calcular los determinantes
- al buscar los valores y vectores propios de las matrices
- para calcular funciones analíticas sobre matrices
- al utilizar el método de los mínimos cuadrados
- al solucionar numéricamente ecuaciones diferenciales
Además, dependiendo del problema a resolver, se usarán distintos tipos de descomposición de matrices.
|
Función
|
Acción
|
Calcula la descomposición de Cholesky
|
Calcula los valores propios y los vectores propios derechos de una matriz cuadrada
|
Calcula los valores propios de la matriz global
|
Realiza una factorización LU de una matriz como producto de una matriz rectangular inferior y una matriz rectangular superior.
|
Realiza una factorización LUP con rotación parcial, que es una factorización LU solo con permutaciones de líneas: PA=LU
|
Calcula la factorización QR de una matriz
|
Calcula la descomposición de valores singulares