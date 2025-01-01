Rank
Retorna el rango de una matriz utilizando el método de Gauss.
int Rank()
Valor retornado
Rango de la matriz.
Observación
El rango de un sistema de filas (columnas) de una matriz A con m filas y n columnas es el número máximo de filas (columnas) linealmente independientes. Varias filas (columnas) se llaman linealmente independientes si ninguna de ellas se expresa linealmente a través de otras. El rango de un sistema de filas es siempre igual al rango del sistema de columnas, y este número se denomina rango de la matriz.
Ejemplo en MQL5:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Ejemplo en Python:
import numpy as np