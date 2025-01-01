DocumentaciónSecciones
Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por debajo de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular superior.

matrix matrix::Triu(
  const int     ndiag=0      // índice de la diagonal
   );

Parámetros

ndiag=0

[in]  Diagonal por debajo de la cual los elementos se sustituyen por ceros. ndiag = 0 (por defecto) – diagonal principal, ndiag < 0 – por debajo, y ndiag > 0 – por encima de la diagonal principal.

 

Ejemplo en MQL5:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriU(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix b
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [0,8,9]
   [0,0,12]]
  */

Ejemplo en Python:

import numpy as np
 
a=np.triu([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
print(a)
 
[[ 1  2  3]
 [ 4  5  6]
 [ 0  8  9]
 [ 0  0 12]]

 