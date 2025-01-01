TriU

Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por debajo de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular superior.

matrix matrix::Triu(

const int ndiag=0

);

Parámetros

ndiag=0

[in] Diagonal por debajo de la cual los elementos se sustituyen por ceros. ndiag = 0 (por defecto) – diagonal principal, ndiag < 0 – por debajo, y ndiag > 0 – por encima de la diagonal principal.

Ejemplo en MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriU(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix b

[[1,2,3]

[4,5,6]

[0,8,9]

[0,0,12]]

*/

Ejemplo en Python: