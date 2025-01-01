- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriU
Retorna una copia de la matriz, reemplazando todos los elementos por debajo de la k-ésima diagonal con ceros. Matriz triangular superior.
|
matrix matrix::Triu(
Parámetros
ndiag=0
[in] Diagonal por debajo de la cual los elementos se sustituyen por ceros. ndiag = 0 (por defecto) – diagonal principal, ndiag < 0 – por debajo, y ndiag > 0 – por encima de la diagonal principal.
Ejemplo en MQL5:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np