Cov
Calcula la matriz de covarianza.
|
matrix matrix::Cov(
Parámetros
rowwar
[in] Si el valor rowwar es igual a true (por defecto), entonces cada línea será una variable y las observaciones se encontrarán a lo largo de las columnas. De lo contrario, (si es igual a false), las líneas contendrán observaciones, y las columnas serán variables (es decir, la matriz se transpondrá).
b
[in] Segundo vector.
ddof
[in] Delta Degrees of Freedom: parámetro que determina cuánto disminuye el número de grados de libertad. El divisor en la fórmula será N - ddof, donde N será el número de observaciones. Por defecto DDOF = 1.
Observación
Calcula la matriz de covarianza.
Aquí tenemos un algoritmo sencillo para calcular la matriz de covarianza de dos vectores en MQL5:
|
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
Ejemplo en MQL5:
|
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np