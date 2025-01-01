GeMM
El método GeMM realiza el producto matricial total de dos matrices (General Matrix Multiply). En términos generales, la expresión se escribe como C ← α A B + β C , donde las matrices A y B pueden transponerse opcionalmente. Cuando las matrices AB se multiplican de forma normal (MatMul ), se presupone que el coeficiente alpha es igual a la unidad, mientras que beta es igual a cero.
La principal diferencia entre GeMM y MatMul en términos de eficiencia es que MatMul siempre crea un nuevo objeto matriz/vector, mientras que GeMM trabaja con un objeto de matriz existente que no se vuelve a crear. Por consiguiente, al utilizarse con GeMM, si asignamos memoria para la matriz correspondiente por adelantado y luego trabajamos con los mismos tamaños de matriz, no habrá reasignación de memoria. Esto puede ser una ventaja muy importante a favor de GeMM en los cálculos masivos, por ejemplo, al optimizar en el simulador de estrategias o entrenar redes neuronales.
GeMM también tiene 4 sobrecargas como el método MatMul. No obstante, la semántica de la 4ª sobrecarga se ha modificado para permitir multiplicar vectores verticales y horizontales.
En un objeto de matriz/vector existente, no será necesario asignar memoria para los datos por adelantado. La primera vez que se llame a GeMM, la memoria será asignada y rellenada con ceros.
Multiplicación de una matriz por una matriz: matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]
|
bool matrix::GeMM(
Multiplicación de un vector por una matriz: vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]
|
bool vector::GeMM(
Multuplicación de una matriz por un vector: vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]
|
bool vector::GeMM(
Multiplicación de un vector por un vector: matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Esta sobrecarga retorna una matriz, a diferencia del método MatMul, que retorna un escalar.
|
bool matrix::GeMM(
Parámetros
A
[in] Matriz o vector.
B
[in] Matriz o vector.
alpha
[in] Multiplicador alfa para el producto AB.
beta
[in] Multiplicador beta para la matriz resultante C.
flags
[in] Valor de la enumeración ENUM_GEMM que determina la transponibilidad de las matrices A, B y С.
Valor retornado
true si la operación se ha ejecutado con éxito, de lo contrario, false.
Enumeración de banderas para el método GeMM.
|
Identificador
|
Descripción
|
TRANSP_A
|
Utilizar la matriz transpuesta A
|
TRANSP_B
|
Utilizar la matriz transpuesta B
|
TRANSP_C
|
Utilizar la matriz transpuesta C
Observación
Como parámetros A y B podemos utilizar matrices y vectores de tipo float, double y complex. Así, las variantes de plantilla del método GeMM serán las siguientes:
|
bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);
En general, una función general de multiplicación de matrices se describirá como:
|
C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]
donde la matriz A es de tamaño M x K, la matriz B es K x N, y la matriz C es M x N.
Así, las matrices a multiplicar deberán ser compatibles, el número de columnas de la primera matriz deberá ser igual al número de filas de la segunda matriz. La multiplicación de matrices es no conmutativa: la multiplicación de la primera matriz por la segunda matriz no es en general igual a la multiplicación de la segunda matriz por la primera.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Ver también