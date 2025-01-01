- HasNan
Col
Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada.
|
vector matrix::Col(
Parámetros
ncol
[in] Número de columna.
Valor retornado
Vector.
Observación
Podemos establecer una columna para las matrices no especificadas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con un tamaño de vector igual al vector x el número de columna+1; después de ello, los valores de los elementos del vector se insertarán en la columna correspondiente. Si la columna se coloca en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de columna tampoco cambiarán.
Ejemplo:
|
vector v1={1,2,3};