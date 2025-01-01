DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulaciónCol 

Col

Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // número de columna
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // vector de columna
  const ulong   ncol      // número de columna
   );

Parámetros

ncol

[in]  Número de columna.

Valor retornado

Vector.

Observación

Podemos establecer una columna para las matrices no especificadas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con un tamaño de vector igual al vector x el número de columna+1; después de ello, los valores de los elementos del vector se insertarán en la columna correspondiente. Si la columna se coloca en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de columna tampoco cambiarán.

Ejemplo:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
Row