Col

Retorna un vector de columna. Escribe un vector en la columna especificada.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Parámetros

ncol

[in] Número de columna.

Valor retornado

Vector.

Observación

Podemos establecer una columna para las matrices no especificadas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz nula con un tamaño de vector igual al vector x el número de columna+1; después de ello, los valores de los elementos del vector se insertarán en la columna correspondiente. Si la columna se coloca en una matriz existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de columna tampoco cambiarán.

Ejemplo: