CompareByDigits

Compara si los elementos de dos matrices/vectores coinciden con una precisión de dígitos significativos.

ulong vector::CompareByDigits(

const vector& vec,

const int digits

);



ulong matrix::CompareByDigits(

const matrix& mat,

const int digits

);

Parámetros

vector_b

[in] Vector para la comparación.

digits

[in] Número de dígitos significativos para la comparación.

epsilon

[in] Precisión de la comparación. Si dos valores difieren en el módulo en una magnitud menor que la precisión especificada, se considerarán iguales.

Valor retornado

Retorna el número de elementos no coincidentes en las matrices o vectores comparandos, es decir, 0 si las matrices son iguales; en caso contrario, el valor será superior a 0.

Observación

Las operaciones de comparación == o != realizan una comparación por elementos exacta. Como sabemos, la comparación exacta de números reales tiene un uso limitado, por lo que hemos añadido el método de comparación con épsilon. Hay casos en los que dentro de una misma matriz hay elementos en el rango, por ejemplo, de 1e-20 hasta 1e+20. Para ello, se contempla la comparación por elementos, teniendo en cuenta los dígitos significativos.

Ejemplo: