Solve

Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.

vector matrix::Solve(

const vector b

);

Parámetros

b

[in] Valores de la ordenada o "variable dependiente". (Vector de miembros libres).

Valor retornado

Un vector con la solución del sistema a * x = b. * x = b.

Observación

Si al menos una fila (columna) de una matriz es cero, el sistema no tendrá solución.

Si dos (o más) filas (columnas) de una matriz son linealmente dependientes, el sistema no tendrá solución.

Ejemplo: