Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresSolucionesSolve 

Solve

Resuelve una ecuación matricial lineal o un sistema de ecuaciones algebraicas lineales.

vector matrix::Solve(
  const vector  b      // valores de la ordenada o "variable dependiente"
   );

Parámetros

b

[in]  Valores de la ordenada o "variable dependiente". (Vector de miembros libres).

Valor retornado

Un vector con la solución del sistema a * x = b. * x = b.

Observación

Si al menos una fila (columna) de una matriz es cero, el sistema no tendrá solución.

Si dos (o más) filas (columnas) de una matriz son linealmente dependientes, el sistema no tendrá solución.

 

Ejemplo:

//--- solución de SEL
   vector_x=matrix_a.Solve(vector_b);
//--- comprobamos si a * x = b es correcto
   result_vector=matrix_a.MatMul(vector_x);
   errors=vector_b.Compare(result_vector,1e-12);