Retorna la norma de una matriz o vector.

Parámetros

norm

[in] Orden de la norma

Valor retornado

Norma de una matriz o vector.

Observación

VECTOR_NORM_INF – valor absoluto máximo entre los elementos del vector.

VECTOR_NORM_MINUS_INF – valor absoluto mínimo del vector.

VECTOR_NORM_P – norma P del vector. Si norm_p=0, será el número de elementos del vector distintos de cero; norm_p=1 será la suma de los valores absolutos de los elementos del vector; norm_p=2 será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los elementos del vector. La norma P puede ser negativa.

MATRIX_NORM_FROBENIUS – raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los elementos de la matriz. La norma de Frobenius y la norma P2 del vector son coherentes.

MATRIX_NORM_SPECTRAL – valor máximo del espectro de la matriz.

MATRIX_NORM_NUCLEAR – suma de los valores singulares de la matriz.

MATRIX_NORM_INF – norma P1 vectorial máxima entre los vectores verticales de la matriz. La norma inf de la matriz y la norma del vector son consistentes.

MATRIX_NORM_MINUS_INF – norma P1 vectorial mínima entre los vectores verticales de la matriz.

MATRIX_NORM_P1 – norma P1 vectorial máxima entre los vectores horizontales de la matriz.

MATRIX_NORM_MINUS_P1 – norma P1 vectorial mínima entre los vectores horizontales de la matriz.

MATRIX_NORM_P2 – valor singular mayor de la matriz.