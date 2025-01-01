Norm
Retorna la norma de una matriz o vector.
|
double vector::Norm(
Parámetros
norm
[in] Orden de la norma
Valor retornado
Norma de una matriz o vector.
Observación
- VECTOR_NORM_INF – valor absoluto máximo entre los elementos del vector.
- VECTOR_NORM_MINUS_INF – valor absoluto mínimo del vector.
- VECTOR_NORM_P – norma P del vector. Si norm_p=0, será el número de elementos del vector distintos de cero; norm_p=1 será la suma de los valores absolutos de los elementos del vector; norm_p=2 será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los elementos del vector. La norma P puede ser negativa.
- MATRIX_NORM_FROBENIUS – raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores de los elementos de la matriz. La norma de Frobenius y la norma P2 del vector son coherentes.
- MATRIX_NORM_SPECTRAL – valor máximo del espectro de la matriz.
- MATRIX_NORM_NUCLEAR – suma de los valores singulares de la matriz.
- MATRIX_NORM_INF – norma P1 vectorial máxima entre los vectores verticales de la matriz. La norma inf de la matriz y la norma del vector son consistentes.
- MATRIX_NORM_MINUS_INF – norma P1 vectorial mínima entre los vectores verticales de la matriz.
- MATRIX_NORM_P1 – norma P1 vectorial máxima entre los vectores horizontales de la matriz.
- MATRIX_NORM_MINUS_P1 – norma P1 vectorial mínima entre los vectores horizontales de la matriz.
- MATRIX_NORM_P2 – valor singular mayor de la matriz.
- MATRIX_NORM_MINUS_P2 – valor singular menor de la matriz.
Aquí vemos un algoritmo simple para calcular el vector de norma P en MQL5:
|
double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)
Ejemplo en MQL5:
|
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
Ejemplo en Python:
|
import numpy as np