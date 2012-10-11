DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Métodos de matrices y vectoresManipulaciónConcat 

Concat

Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno.

vector vector::Concat(
  const vector&  second_part      // segundo vector a concatenar
   );
 
vector matrix::Concat(
  const matrix&  second_part      // segunda matriz a concatenar
   );
 
matrix matrix::Split(
  const matrix&  second_part,     // segunda matriz a concatenar
  const int      axis             // eje
   );

Parámetros

second_part

[in] Segundo vector o matriz a concatenar. Si se concatenan matrices a lo largo de cualquier eje, entonces los tamaños de las matrices deberán ser consistentes a lo largo de ese eje.

axis

[in]  Eje. 0 - eje horizontal, 1 - eje vertical.

Valor retornado

Retorna un vector si los vectores o matrices se concatenan sin un parámetro de eje, o las matrices se concatenan a lo largo de un eje horizontal o vertical.

Ejemplo

   vector vector_a={1,2,3,4};
   vector vector_b={5,6,7};
   vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
   matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
   vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
   Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
   matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
   Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
  /*
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
  matrix_c0=
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [7,8,9]
   [10,11,12]]
  matrix_c1=
  [[1,2,3,7,8,9]
   [4,5,6,10,11,12]]
  */