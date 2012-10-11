Concat

Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno.

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part,

const int axis

);

Parámetros

second_part

[in] Segundo vector o matriz a concatenar. Si se concatenan matrices a lo largo de cualquier eje, entonces los tamaños de las matrices deberán ser consistentes a lo largo de ese eje.

axis

[in] Eje. 0 - eje horizontal, 1 - eje vertical.

Valor retornado

Retorna un vector si los vectores o matrices se concatenan sin un parámetro de eje, o las matrices se concatenan a lo largo de un eje horizontal o vertical.

Ejemplo