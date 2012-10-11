- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
Concatena 2 submatrices en una sola matriz. Concatena 2 vectores en uno.
|
vector vector::Concat(
Parámetros
second_part
[in] Segundo vector o matriz a concatenar. Si se concatenan matrices a lo largo de cualquier eje, entonces los tamaños de las matrices deberán ser consistentes a lo largo de ese eje.
axis
[in] Eje. 0 - eje horizontal, 1 - eje vertical.
Valor retornado
Retorna un vector si los vectores o matrices se concatenan sin un parámetro de eje, o las matrices se concatenan a lo largo de un eje horizontal o vertical.
Ejemplo
|
vector vector_a={1,2,3,4};