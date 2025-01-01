Det

Calcula el determinante de una matriz cuadrada no degenerada.

double matrix::Det()

Valor retornado

Determinante de la matriz.

Observación

Los determinantes de las matrices de órdenes 2 y 3 se calculan usando la regla de Sarrus. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33

El determinante se calcula usando el método de Gauss, convirtiendo la matriz a una forma no triangular superior. El determinante de una matriz no triangular superior es igual al producto de los miembros de la diagonal principal.

Si al menos una fila (columna) de una matriz es igual a cero, el determinante será cero.

Si dos (o más) filas (o columnas) de una matriz son linealmente dependientes, entonces su determinante será cero.

El determinante de una matriz es igual al producto de sus valores propios.

Ejemplo en MQL5:

matrix m={{1,2},{3,4}};

double det=m.Det();

Print("matrix m

",m);

Print("det(m)=",det);

/*

matrix m

[[1,2]

[3,4]]

det(m)=-2.0

*/

Ejemplo en Python: