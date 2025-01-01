- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
Devuelve un vector de filas. Escribe el vector en la fila especificada.
|
vector matrix::Row(
Parámetros
nrow
[in] Número de fila.
Valor retornado
Vector.
Observación
Podemos establecer una fila para las matrices no especificadas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz cero de tamaño número de fila + 1 x tamaño del vector, luego de eso, los valores de los elementos del vector se colocan en la fila correspondiente. Si la fila se establece en una matriz ya existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de fila tampoco cambiarán.
Ejemplo:
|
vector v1={1,2,3};