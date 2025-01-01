Row

Devuelve un vector de filas. Escribe el vector en la fila especificada.

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Parámetros

nrow

[in] Número de fila.

Valor retornado

Vector.

Observación

Podemos establecer una fila para las matrices no especificadas (sin dimensiones). En este caso, se creará una matriz cero de tamaño número de fila + 1 x tamaño del vector, luego de eso, los valores de los elementos del vector se colocan en la fila correspondiente. Si la fila se establece en una matriz ya existente, las dimensiones de la matriz no cambiarán y los valores de los elementos de la matriz fuera del vector de fila tampoco cambiarán.

Ejemplo: