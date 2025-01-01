Cond
Calcula el número de condiciones de una matriz.
double matrix::Cond(
Parámetros
norm
[in] Orden de la norma de la enumeración ENUM_MATRIX_NORM.
Valor retornado
Número de condiciones de una matriz. Puede ser infinito.
Observación
El número de condición x se define como el producto de la norma x y su inversa x [1]. La norma puede ser la norma L2 habitual (la raíz de la suma de los cuadrados) o una de las otras normas matriciales.
El número (o medida) de la condición de una matriz se denomina K, y es igual al producto de la norma de la matriz A y su inversa. Las matrices con un gran número de condiciones se denominan mal condicionadas, y viceversa, las matrices con un número pequeño se denominan bien condicionadas. La matriz inversa se obtiene por pseudoinversión para no verse limitado por la condición de cuadratura y no degeneración de la matriz.
La excepción es el número de condición espectral.
Aquí vemos un algoritmo sencillo para calcular el número de condición espectral en MQL5:
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
Ejemplo en MQL5:
matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};
Ejemplo en Python:
import numpy as np