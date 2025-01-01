Cond

Calcula el número de condiciones de una matriz.

double matrix::Cond(

const ENUM_MATRIX_NORM norm

);

Parámetros

norm

[in] Orden de la norma de la enumeración ENUM_MATRIX_NORM.

Valor retornado

Número de condiciones de una matriz. Puede ser infinito.

Observación

El número de condición x se define como el producto de la norma x y su inversa x [1]. La norma puede ser la norma L2 habitual (la raíz de la suma de los cuadrados) o una de las otras normas matriciales.

El número (o medida) de la condición de una matriz se denomina K, y es igual al producto de la norma de la matriz A y su inversa. Las matrices con un gran número de condiciones se denominan mal condicionadas, y viceversa, las matrices con un número pequeño se denominan bien condicionadas. La matriz inversa se obtiene por pseudoinversión para no verse limitado por la condición de cuadratura y no degeneración de la matriz.

La excepción es el número de condición espectral.

Aquí vemos un algoritmo sencillo para calcular el número de condición espectral en MQL5:

double MatrixCondSpectral(matrix& a)

{

double norm=0.0;

vector v=a.Spectrum();



if(v.Size()>0)

{

double max_norm=v[0];

double min_norm=v[0];

for(ulong i=1; i<v.Size(); i++)

{

double real=MathAbs(v[i]);

if(max_norm<real)

max_norm=real;

if(min_norm>real)

min_norm=real;

}

max_norm=MathSqrt(max_norm);

min_norm=MathSqrt(min_norm);

if(min_norm>0.0)

norm=max_norm/min_norm;

}



return(norm);

}

Ejemplo en MQL5:

matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)", a.Cond(MATRIX_NORM_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2));



/*

matrix a

[[1,0,-1]

[0,1,0]

[1,0,1]]

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=3.162277660168379

a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=0.9999999999999997

a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=0.9999999999999998

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=0.7071067811865472

*/

Ejemplo en Python: