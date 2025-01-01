Productos de matrices y vectores
Los cálculos de matrices y vectores incluyen:
- multiplicación de matrices
- multiplicación de vectores
- obtención de una matriz de covarianza
- cálculo de la correlación cruzada de dos vectores
- cálculo de la convolución de dos vectores
- cálculo del coeficiente de correlación
|
Función
|
Acción
|
El método MatMul para realizar el producto de matrices y vectores tiene varias sobrecargas
|
Producto matricial total de dos matrices (General Matrix Multiply)
|
Eleva una matriz cuadrada a la potencia entera indicada
|
Producto escalar de dos vectores
|
Retorna el producto de Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz o dos vectores
|
Producto interior de dos matrices
|
Calcula el producto exterior de dos matrices o dos vectores
|
Calcula el coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente de correlación lineal)
|
Calcula la matriz de covarianza
|
Calcula la función de correlación mutua (correlación cruzada) de dos vectores
|
Retorna la convolución lineal discreta de dos vectores de secuencias