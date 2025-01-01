DocumentaciónSecciones
Productos de matrices y vectores

Los cálculos de matrices y vectores incluyen:

  • multiplicación de matrices
  • multiplicación de vectores
  • obtención de una matriz de covarianza
  • cálculo de la correlación cruzada de dos vectores
  • cálculo de la convolución de dos vectores
  • cálculo del coeficiente de correlación  

Función

Acción

MatMul

El método MatMul para realizar el producto de matrices y vectores tiene varias sobrecargas

GeMM

Producto matricial total de dos matrices (General Matrix Multiply)

Power

Eleva una matriz cuadrada a la potencia entera indicada

Dot

Producto escalar de dos vectores

Kron

Retorna el producto de Kronecker de dos matrices, una matriz y un vector, un vector y una matriz o dos vectores

Inner

Producto interior de dos matrices

Outer

Calcula el producto exterior de dos matrices o dos vectores

CorrCoef

Calcula el coeficiente de correlación de Pearson (coeficiente de correlación lineal)

Cov

Calcula la matriz de covarianza

Correlate

Calcula la función de correlación mutua (correlación cruzada) de dos vectores

Convolve

Retorna la convolución lineal discreta de dos vectores de secuencias