Europäische Union, Stimmungsindikator der Dienstleister (European Union Services Sentiment Indicator)

Europäischen Union
EUR, Euro
Europäische Kommission (European Commission)
Geschäft
Niedrig 5.7 3.3
4.2
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
6.5
5.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Stimmungsindikator der Dienstleistungen spiegelt das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor der Eurozone wider. Der Index wird monatlich auf Basis einer Umfrage bei den größten Dienstleistungsunternehmen berechnet. Die Berechnung ist saisonbereinigt.

Der Stichprobenumfang für die Eurozone beträgt etwa 18.000 Unternehmen aus allen Sektoren des Dienstleistungssektors in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen pro Land wird nach dem Beitrag eines bestimmten Landes zur Wirtschaft des Euroraums berechnet.

Die Manager werden befragt, um Fragen zu dem Geschäftsklima der letzten drei Monate zu beantworten und einen Ausblick auf die Geschäftslage sowie die erwarteten Erzeugerpreise im nächsten Quartal zu geben. Der Index wird als arithmetisches Mittel der summarischen Salden der Antworten auf die Fragen berechnet:

  • Über die Geschäftsbedingungen der letzten drei Monate (verbessert, verschlechtert oder unverändert)
  • Über eine Änderung in der Nachfrage nach ihren Dienstleistungen für die letzten drei Monate (erhöht, verringert oder unverändert)
  • Über die erwartete Nachfrage nach ihren Dienstleistungen in den nächsten drei Monaten (unabhängig davon, ob sie wachsen, fallen oder gleich bleiben wird)

Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzunehmen und keine quantitative.

Aufgrund des allgemeinen Charakters des Indikators für die Stimmung im Dienstleistungssektor spiegelt er ein relatives Bild der Geschäftslage in der Eurozone wider. Ökonomen betrachten ihn als einen der zusammengesetzten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum des Indikators spricht für eine Verbesserung der Bedingungen im Dienstleistungssektor und ist ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Investoren interpretieren das Indexwachstum als ein Signal zur Steigerung der Investitionen in geeigneten Unternehmen.

Indexveränderungen wirken sich in der Regel schwach und kurzfristig auf die Eurokurse aus. Starke Bewegungen des Index-Chart können jedoch als ein ernstzunehmender Indikator für sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Stimmungsindikator der Dienstleister (European Union Services Sentiment Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
5.7
3.3
4.2
Okt 2025
4.0
2.8
3.7
Sep 2025
3.6
3.6
3.8
Aug 2025
3.6
4.3
4.1
Jul 2025
4.1
2.2
3.1
Jun 2025
2.9
4.0
1.8
Mai 2025
1.5
2.4
1.6
Apr 2025
1.4
3.4
2.2
Mär 2025
2.4
5.8
5.1
Feb 2025
6.2
6.0
6.7
Jan 2025
6.6
6.0
5.7
Dez 2024
5.9
6.5
5.3
Nov 2024
5.3
7.0
6.8
Okt 2024
7.1
5.3
7.1
Sep 2024
6.7
4.7
6.4
Aug 2024
6.3
4.3
5.0
Jul 2024
4.8
8.3
6.2
Jun 2024
6.5
5.2
6.8
Mai 2024
6.5
3.7
6.1
Apr 2024
6.0
4.5
6.4
Mär 2024
6.3
5.6
6.0
Feb 2024
6.0
5.7
8.4
Jan 2024
8.8
5.8
8.4
Dez 2023
8.4
4.7
5.5
Nov 2023
4.9
4.3
4.6
Okt 2023
4.5
4.0
4.1
Sep 2023
4.0
4.8
4.3
Aug 2023
3.9
5.7
5.4
Jul 2023
5.7
6.4
5.9
Jun 2023
5.7
8.8
7.1
Mai 2023
7.0
10.0
9.9
Apr 2023
10.5
9.5
9.6
Mär 2023
9.4
10.1
9.5
Feb 2023
9.5
8.5
10.4
Jan 2023
10.7
4.3
7.7
Dez 2022
6.3
2.1
3.1
Nov 2022
2.3
3.4
2.1
Okt 2022
1.8
6.8
4.4
Sep 2022
4.9
9.7
8.1
Aug 2022
8.7
12.8
10.4
Jul 2022
10.7
14.5
14.1
Jun 2022
14.8
13.9
14.1
Mai 2022
14.0
14.0
13.6
Apr 2022
13.5
13.8
13.6
Mär 2022
14.4
11.1
12.9
Feb 2022
13.0
10.2
9.1
Jan 2022
9.1
14.9
10.9
Dez 2021
11.2
18.6
18.3
Nov 2021
18.4
16.9
18.0
Okt 2021
18.2
16.1
15.2
1234
