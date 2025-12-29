Der Stimmungsindikator der Dienstleistungen spiegelt das Geschäftsklima im Dienstleistungssektor der Eurozone wider. Der Index wird monatlich auf Basis einer Umfrage bei den größten Dienstleistungsunternehmen berechnet. Die Berechnung ist saisonbereinigt.

Der Stichprobenumfang für die Eurozone beträgt etwa 18.000 Unternehmen aus allen Sektoren des Dienstleistungssektors in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen pro Land wird nach dem Beitrag eines bestimmten Landes zur Wirtschaft des Euroraums berechnet.

Die Manager werden befragt, um Fragen zu dem Geschäftsklima der letzten drei Monate zu beantworten und einen Ausblick auf die Geschäftslage sowie die erwarteten Erzeugerpreise im nächsten Quartal zu geben. Der Index wird als arithmetisches Mittel der summarischen Salden der Antworten auf die Fragen berechnet:

Über die Geschäftsbedingungen der letzten drei Monate (verbessert, verschlechtert oder unverändert)

Über eine Änderung in der Nachfrage nach ihren Dienstleistungen für die letzten drei Monate (erhöht, verringert oder unverändert)

Über die erwartete Nachfrage nach ihren Dienstleistungen in den nächsten drei Monaten (unabhängig davon, ob sie wachsen, fallen oder gleich bleiben wird)

Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzunehmen und keine quantitative.

Aufgrund des allgemeinen Charakters des Indikators für die Stimmung im Dienstleistungssektor spiegelt er ein relatives Bild der Geschäftslage in der Eurozone wider. Ökonomen betrachten ihn als einen der zusammengesetzten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Das Wachstum des Indikators spricht für eine Verbesserung der Bedingungen im Dienstleistungssektor und ist ein Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Investoren interpretieren das Indexwachstum als ein Signal zur Steigerung der Investitionen in geeigneten Unternehmen.

Indexveränderungen wirken sich in der Regel schwach und kurzfristig auf die Eurokurse aus. Starke Bewegungen des Index-Chart können jedoch als ein ernstzunehmender Indikator für sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen angesehen werden.

Grafik der letzten Werte: