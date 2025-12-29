Der Indikator Lohnkosten y/y zeigt eine Veränderung des durchschnittlichen Stundenlohns der EU-Beschäftigten im angegebenen Quartal gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Er ist eine der beiden Komponenten des Arbeitskostenindex. Zu den Löhnen gehören Direktvergütungen an Arbeitnehmer, Boni und Zulagen (Geld und Sachleistungen), ungenutzte Urlaubstage, Sachkosten (Mahlzeiten, Tee, Treibstoff, Reisekosten, wenn der Arbeitgeber sie bezahlt).

Die Lohnstatistiken in den EU-Mitgliedstaaten werden monatlich, vierteljährlich und jährlich erhoben. Die Studie beinhaltet eine sehr detaillierte Befragung, durchgeführt alle vier Jahre. Unternehmen, die 10 oder mehr Mitarbeiter beschäftigen, nehmen an der Umfrage teil. Die Studie umfasst alle Wirtschaftszweige mit Ausnahme der Landwirtschaft, der Fischerei, der öffentlichen Verwaltung und der privaten Haushalte.

Die Ergebnisse werden dann durch Hochrechnung auf Basis des Leistungsfaktors. Die Vollversion des Berichts enthält aggregierte Daten für die Eurozone (19 Länder), die Europäische Union (28 Länder) und jeden Staat einzeln.

Der Indikator ermöglicht die Bewertung der Inflation und die Prognose des Wachstums der Konsumausgaben. Die Arbeitskosten sind ein wichtiger potenzieller Indikator der Inflation. Der Indikator wird von Ökonomen genau beobachtet, da er bei der Vorbereitung der Geldpolitik der Eurozone verwendet wird. Sie ist auch in der Wirtschaftsanalyse wichtig.

Das Lohnwachstum erlaubt es, einen Anstieg der Konsumausgaben und ein inflationäres Wachstum zu prognostizieren. Dies wirkt sich positiv auf die Eurokurse aus.

Grafik der letzten Werte: