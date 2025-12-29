Wirtschaftskalender
Europäische Zentralbank (EZB), Kredite an private Haushalte y/y (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)
Die Kredite der EZB an private Haushalte im Jahresvergleich spiegeln die Veränderungen des Kreditvolumens an europäische private Haushalte im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider. Der Indikator wird zweimal jährlich von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. Er umfasst jeweils die Kredite der beiden vorangegangenen Quartale.
Zu den Haushaltskrediten zählen Wohnungsbaukredite und Verbraucherkredite. Darüber hinaus umfasst dies auch Kredite an private Unternehmer, die nicht in den Krediten an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften enthalten sind. Der EU-Index der Kredite an private Haushalte wird auf der Grundlage von nach Ländern getrennt erhobenen Daten erstellt. Die zugrundeliegenden Daten umfassen die aktuell ausstehenden Kredite, für die keine Harmonisierung zwischen den europäischen Ländern vorgenommen wird.
Der Indikator wird auf der Grundlage der Daten berechnet, die der EZB von den monetären Finanzinstituten des Euro-Währungsgebiets gemeldet werden, sowie auf der Grundlage der von der EZB seit 2003 durchgeführten Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken. Er bietet einen ansonsten unverständlichen Einblick in das Angebot und die Nachfrage nach Bankkrediten von Unternehmen und privaten Haushalten. Neben dem tatsächlichen Kreditvolumen werden in der Umfrage auch die Kreditbedingungen, die Standards für die Kreditvergabe und der Anteil der Ablehnungen erfasst. Die gewonnenen Daten fließen in verschiedene Entscheidungsprozesse über geldpolitische Maßnahmen ein, insbesondere in Zeiten von Finanzkrisen.
Kreditdaten dienen einerseits als wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit der Haushalte und spiegeln andererseits die Geldpolitik wider. Ein Anstieg dieses Wertes oder ein über den Erwartungen liegender Wert kann die Wirtschaft und den EUR stimulieren. Entsprechend werden Werte unter den Erwartungen als negativ für die europäische Währung angesehen.
