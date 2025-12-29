KalenderKategorien

Europäische Union, Stimmungsindikator der Wirtschaft (European Union Economic Sentiment Indicator)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Europäische Kommission (European Commission)
Sektor:
Geschäft
Mittel 97.0 95.8
96.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
96.5
97.0
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung wird monatlich auf der Grundlage von fünf Marktvertrauensindizes berechnet: das Industrievertrauen (40%), der Stimmungsindikator der Dienstleister (30%), das Konsumentenvertrauen (20%), dem Stimmungsindikator des Bauwesens (5%) und dem des Einzelhandels (5%). Die Gewichtung der Indizes in der resultierenden Berechnung erfolgt nach zwei Kriterien: der Repräsentativität des Sektors und seinem Anteil an der BIP-Berechnung.

Alle Komponenten des Indikators werden auf der Grundlage einer Faktoranalyse unter Einbeziehung der führenden Branchenvertreter berechnet. Die Stichprobengröße für die Eurozone beträgt etwa 55.000 Unternehmen aus allen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes und 24.000 Haushalte in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen und Haushalte pro Land wird nach dem Beitrag eines bestimmten Landes zur Wirtschaft des Euroraums ausgewählt.

Unternehmen bewerten die aktuelle Geschäftslage (Auftragslage, Produktionsleistung, Lagerbestände, Konsumverhalten) und geben einen Ausblick auf die nächsten drei Monate. Die befragten Haushalte bewerten ihre persönlichen finanziellen Bedingungen, die Möglichkeit von Ersparnissen, die Beschäftigung und die allgemeine Wirtschaftslage in der Eurozone (Land).

Der Index ist saisonbereinigt. Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzulegen (ob sich ihre die Situation verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist).

Der Indikator zur Bewertung der aktuellen Konjunktur im Euroraum und die Prognose seiner weiteren Entwicklung. Das Wachstum des Indikators der wirtschaftlichen Einschätzung deutet auf eine Verbesserung der Lage sowohl auf Branchen- als auch auf Verbraucherebene hin. Dies kann zu einem kurzfristigen Anstieg der Eurokurse führen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Stimmungsindikator der Wirtschaft (European Union Economic Sentiment Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
97.0
95.8
96.8
Okt 2025
96.8
95.1
95.6
Sep 2025
95.5
94.8
95.3
Aug 2025
95.2
94.5
95.8
Jul 2025
95.8
96.0
94.2
Jun 2025
94.0
93.5
94.8
Mai 2025
94.8
94.4
93.6
Apr 2025
93.6
95.5
95.0
Mär 2025
95.2
95.1
96.3
Feb 2025
96.3
96.0
95.3
Jan 2025
95.2
95.0
93.7
Dez 2024
93.7
96.1
95.6
Nov 2024
95.8
96.5
95.7
Okt 2024
95.6
97.2
96.3
Sep 2024
96.2
96.9
96.5
Aug 2024
96.6
95.5
96.0
Jul 2024
95.8
95.3
95.9
Jun 2024
95.9
96.6
96.1
Mai 2024
96.0
94.9
95.6
Apr 2024
95.6
94.9
96.2
Mär 2024
96.3
94.2
95.5
Feb 2024
95.4
97.1
96.1
Jan 2024
96.2
97.4
96.3
Dez 2023
96.4
93.4
94.0
Nov 2023
93.8
93.2
93.5
Okt 2023
93.3
93.2
93.4
Sep 2023
93.3
93.8
93.6
Aug 2023
93.3
94.8
94.5
Jul 2023
94.5
95.8
95.3
Jun 2023
95.3
97.8
96.4
Mai 2023
96.5
99.2
99.0
Apr 2023
99.3
99.4
99.2
Mär 2023
99.3
99.7
99.6
Feb 2023
99.7
97.8
99.8
Jan 2023
99.9
94.6
97.1
Dez 2022
95.8
93.0
94.0
Nov 2022
93.7
93.0
92.7
Okt 2022
92.5
95.5
93.6
Sep 2022
93.7
98.2
97.3
Aug 2022
97.6
101.4
98.9
Jul 2022
99.0
104.4
103.5
Jun 2022
104.0
105.0
105.0
Mai 2022
105.0
106.7
104.9
Apr 2022
105.0
111.2
106.7
Mär 2022
108.5
113.4
113.9
Feb 2022
114.0
114.0
112.7
Jan 2022
112.7
116.5
113.8
Dez 2021
115.3
118.1
117.6
Nov 2021
117.5
118.3
118.6
Okt 2021
118.6
117.7
117.8
