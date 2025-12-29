Der Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung wird monatlich auf der Grundlage von fünf Marktvertrauensindizes berechnet: das Industrievertrauen (40%), der Stimmungsindikator der Dienstleister (30%), das Konsumentenvertrauen (20%), dem Stimmungsindikator des Bauwesens (5%) und dem des Einzelhandels (5%). Die Gewichtung der Indizes in der resultierenden Berechnung erfolgt nach zwei Kriterien: der Repräsentativität des Sektors und seinem Anteil an der BIP-Berechnung.

Alle Komponenten des Indikators werden auf der Grundlage einer Faktoranalyse unter Einbeziehung der führenden Branchenvertreter berechnet. Die Stichprobengröße für die Eurozone beträgt etwa 55.000 Unternehmen aus allen Sektoren des verarbeitenden Gewerbes und 24.000 Haushalte in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen und Haushalte pro Land wird nach dem Beitrag eines bestimmten Landes zur Wirtschaft des Euroraums ausgewählt.

Unternehmen bewerten die aktuelle Geschäftslage (Auftragslage, Produktionsleistung, Lagerbestände, Konsumverhalten) und geben einen Ausblick auf die nächsten drei Monate. Die befragten Haushalte bewerten ihre persönlichen finanziellen Bedingungen, die Möglichkeit von Ersparnissen, die Beschäftigung und die allgemeine Wirtschaftslage in der Eurozone (Land).

Der Index ist saisonbereinigt. Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzulegen (ob sich ihre die Situation verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist).

Der Indikator zur Bewertung der aktuellen Konjunktur im Euroraum und die Prognose seiner weiteren Entwicklung. Das Wachstum des Indikators der wirtschaftlichen Einschätzung deutet auf eine Verbesserung der Lage sowohl auf Branchen- als auch auf Verbraucherebene hin. Dies kann zu einem kurzfristigen Anstieg der Eurokurse führen.

Grafik der letzten Werte: