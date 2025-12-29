Die Handelsbilanz n.s.a. spiegelt die Veränderungen zwischen Im- und Exporten in der Eurozone im betrachteten Zeitraum. Ökonomen verwenden die Handelsbilanz, um die Struktur und Intensität der Handelsströme zwischen den Ländern zu bewerten. Zunächst wird die Handelsbilanz für die einzelnen Mitgliedstaaten der Eurozone berechnet, dann werden die Salden in einer einzigen Zahl zusammengefasst. Die Berechnung ist kompliziert, da für die Erhebung von Daten und die Berechnung von Indikatoren in verschiedenen EU-Ländern unterschiedliche Methoden verwendet werden. Die Handelsbilanz gilt jedoch als wichtiger Indikator für die Entwicklung und als Vektor der Handelsströme.

Ein Handelsdefizit entsteht, wenn mehr Waren und Dienstleistungen importiert als exportiert werden. Für hoch entwickelte Volkswirtschaften wie die Eurozone bedeutet dies, dass die arbeitsintensive Produktion ins Ausland verlagert wird, was die Inflation bremst und den hohen Lebensstandard aufrechterhält. Ein Handelsdefizit wird in diesen Fällen durch andere Methoden der wirtschaftlichen Interaktion abgedeckt, beispielsweise durch die Ausgabe von Schuldtiteln.

Wenn die Exporte die Importe übersteigen, entsteht ein Handelsüberschuss. Es ist ein Zeichen für ein hohes Produktionsniveau. Es zeigt auch, dass die Nation mehr Güter und Dienstleistungen produziert, als sie konsumieren kann.

Die Auswirkungen der Handelsbilanz auf die Eurokurse sind nicht eindeutig und hängen vom Kontext der Konjunkturzyklen und anderer Wirtschaftsindikatoren wie der Produktionsdynamik ab. Zum Beispiel beginnen die Länder unter den Bedingungen der Rezession mehr zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaft schnell wächst, ziehen es die entwickelten Länder vor, Importe zu entwickeln, um einen Preiswettbewerb zu gewährleisten. Diese Entwicklungen beeinflussen dementsprechend den Euro.

Grafik der letzten Werte: