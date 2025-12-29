KalenderKategorien

Länder

ZEW Europäische Union, Stimmungsindikator der Wirtschaft (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Centre for European Economic Research)
Sektor:
Geschäft
Mittel 33.7
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
16.0
33.7
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Der ZEW-Konjunkturerwartungsindikator wird monatlich vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Mannheim) auf Basis der Befragung von bis zu 350 Analysten aus Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen von Unternehmen berechnet.

Die Experten werden gebeten, eine Einschätzung der tatsächlichen Wirtschaftslage und der Sechsmonatserwartungen hinsichtlich der Wirtschaftslage, der Inflationsraten, der kurz- und langfristigen Zinssätze, der Aktienmärkte, der Wechselkurse des Euro gegenüber anderen wichtigen Währungen und der Ölpreise abzugeben. Die Fragen betreffen getrennt die Situation in Deutschland, Frankreich, Italien und der Eurozone insgesamt. Der Indikator wird auch für die USA, Japan und das Vereinigte Königreich berechnet.

Die Befragten liefern die qualitative und nicht die quantitative Bewertung, d.h. ob der Parameter wachsen, fallen oder unverändert bleiben kann. Der Index wird als Differenz zwischen positiven und negativen Prognosen berechnet. Wenn beispielsweise 30% der Teilnehmer eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage erwarten und 40% eine Verschlechterung, dann würde der ZEW-Konjunkturerwartungsindikator einen Wert von -10 annehmen. Der positive Wert bedeutet, dass der Anteil der Optimisten höher ist als der Anteil der Pessimisten und umgekehrt.

Der Index spiegelt die Stimmung der institutionellen Anleger wider. Indexwachstum bedeutet positive Erwartungen. Dies ermöglicht die Prognose des Wachstums der Investitionen in die Wirtschaft des Euroraums. Dies kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "ZEW Europäische Union, Stimmungsindikator der Wirtschaft (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Dez 2025
33.7
Nov 2025
N/D
16.2
22.7
Okt 2025
22.7
16.5
26.1
Sep 2025
26.1
17.6
25.1
Aug 2025
25.1
18.3
36.1
Jul 2025
36.1
16.4
35.3
Jun 2025
35.3
16.6
11.6
Mai 2025
11.6
0.7
-18.5
Apr 2025
-18.5
27.1
39.8
Mär 2025
39.8
36.1
24.2
Feb 2025
24.2
-5.3
18.0
Jan 2025
18.0
39.0
17.0
Dez 2024
17.0
-15.9
12.5
Nov 2024
12.5
31.3
20.1
Okt 2024
20.1
21.3
9.3
Sep 2024
9.3
7.5
17.9
Aug 2024
17.9
41.1
43.7
Jul 2024
43.7
49.5
51.3
Jun 2024
51.3
49.2
47.0
Mai 2024
47.0
-0.8
43.9
Apr 2024
43.9
6.0
33.5
Mär 2024
33.5
25.0
Feb 2024
25.0
22.7
Jan 2024
22.7
23.0
Dez 2023
23.0
8.0
13.8
Nov 2023
13.8
-3.3
2.3
Okt 2023
2.3
-7.2
-8.9
Sep 2023
-8.9
-8.8
-5.5
Aug 2023
-5.5
-11.1
-12.2
Jul 2023
-12.2
-9.7
-10.0
Jun 2023
-10.0
-1.5
-9.4
Mai 2023
-9.4
8.2
6.4
Apr 2023
6.4
19.8
10.0
Mär 2023
10.0
23.2
29.7
Feb 2023
29.7
-29.7
16.7
Jan 2023
16.7
-61.5
-23.6
Dez 2022
-23.6
-67.2
-38.7
Nov 2022
-38.7
-67.0
-59.7
Okt 2022
-59.7
-60.6
-60.7
Sep 2022
-60.7
-52.0
-54.9
Aug 2022
-54.9
-42.5
-51.1
Jul 2022
-51.1
-32.8
-28.0
Jun 2022
-28.0
-24.3
-29.5
Mai 2022
-29.5
-41.0
-43.0
Apr 2022
-43.0
0.2
-38.7
Mär 2022
-38.7
49.3
48.6
Feb 2022
48.6
38.4
49.4
Jan 2022
49.4
26.4
26.8
Dez 2021
26.8
23.5
25.9
Nov 2021
25.9
26.1
21.0
