Der ZEW-Konjunkturerwartungsindikator wird monatlich vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Mannheim) auf Basis der Befragung von bis zu 350 Analysten aus Banken, Versicherungen und Finanzabteilungen von Unternehmen berechnet.

Die Experten werden gebeten, eine Einschätzung der tatsächlichen Wirtschaftslage und der Sechsmonatserwartungen hinsichtlich der Wirtschaftslage, der Inflationsraten, der kurz- und langfristigen Zinssätze, der Aktienmärkte, der Wechselkurse des Euro gegenüber anderen wichtigen Währungen und der Ölpreise abzugeben. Die Fragen betreffen getrennt die Situation in Deutschland, Frankreich, Italien und der Eurozone insgesamt. Der Indikator wird auch für die USA, Japan und das Vereinigte Königreich berechnet.

Die Befragten liefern die qualitative und nicht die quantitative Bewertung, d.h. ob der Parameter wachsen, fallen oder unverändert bleiben kann. Der Index wird als Differenz zwischen positiven und negativen Prognosen berechnet. Wenn beispielsweise 30% der Teilnehmer eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage erwarten und 40% eine Verschlechterung, dann würde der ZEW-Konjunkturerwartungsindikator einen Wert von -10 annehmen. Der positive Wert bedeutet, dass der Anteil der Optimisten höher ist als der Anteil der Pessimisten und umgekehrt.

Der Index spiegelt die Stimmung der institutionellen Anleger wider. Indexwachstum bedeutet positive Erwartungen. Dies ermöglicht die Prognose des Wachstums der Investitionen in die Wirtschaft des Euroraums. Dies kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: