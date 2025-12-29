KalenderKategorien

Verbraucherpreiserwartungen der Europäischen Union (European Union Consumer Price Expectations)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Europäische Kommission (European Commission)
Sektor:
Verbraucher
Hoch 23.1 21.9
21.9
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
22.2
23.1
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Seit Mai 2003 sammelt die Europäische Kommission über ihre Verbraucherumfrage direkte quantitative Informationen über die Wahrnehmungen und Erwartungen der Verbraucher an die Inflation im Euroraum, in der Europäischen Union (EU) und in den Beitrittsländern. Es geht um die Meinungen der Verbraucher zur Inflation, die nicht nur für politische Zwecke relevant sind, sondern auch, weil mögliche Inflationswerte früher verfügbar werden und weil sie Informationen über die Erwartungen der Wirtschaftsteilnehmer liefern. Der normale Verbraucherpreisindex misst nur die aktuelle Inflation, keine zukünftige. Zwar sind die Daten der subjektiven Schätzungen von mehr als 40.000 zufällig ausgewählten Verbraucher je nach Bildung, Alter, Einkommen, Region und Geschlecht verzerrt, dennoch kann dieser Fehler in gewissem Maße mathematisch korrigiert werden, so dass die Umfragedaten sind für die wirtschaftspolitische Überwachung in der EU und für die Verfolgung der Wirtschaftsaussichten der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Wirtschaftsentwicklung der Kandidatenländer inzwischen unverzichtbar geworden sind. Sie werden für die halbjährlichen Konjunkturprognosen und für die Analyse konjunkturzyklischer Entwicklungen (z.B. Bestimmung von Wendepunkten) und von mehreren verschiedenen Kommissionsdienststellen wie auch der EZB und der OECD verwendet.

Die Umfragen werden in der ersten Monatshälfte erhoben und am letzten Wochentag des Monats veröffentlicht. Die Antwortmöglichkeiten beschränken sich auf 6 Antworten zu Fragen über die aktuelle und die erwartete Preisentwicklung: stark, mäßig oder etwas steigend, gleichbleibend, fallend oder weiß nicht.

Die Auswirkung der veröffentlichten Zahlen hängen stark vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ab. Eine zu hohe Inflation an könnte die EZB bewegen, die Zinssätze zu erhöhen, was wiederum zu einem Anstieg der Währung führen könnte. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnte aber eine steigende Inflation eine Rezession noch weiter vertiefen, was die Währung drücken würde.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
23.1
21.9
21.9
Okt 2025
21.9
25.4
24.0
Sep 2025
24.0
18.9
25.8
Aug 2025
25.9
33.1
25.1
Jul 2025
25.1
18.0
21.3
Jun 2025
21.2
17.0
23.6
Mai 2025
23.6
34.2
29.4
Apr 2025
29.6
26.4
24.5
Mär 2025
24.4
24.2
21.4
Feb 2025
21.1
21.2
20.2
Jan 2025
20.2
17.8
21.2
Dez 2024
21.0
15.7
17.8
Nov 2024
17.7
12.1
13.5
Okt 2024
13.3
11.7
11.0
Sep 2024
10.9
11.9
11.3
Aug 2024
11.3
12.2
11.3
Jul 2024
11.2
14.4
13.1
Jun 2024
13.1
16.1
12.5
Mai 2024
12.5
10.3
11.6
Apr 2024
11.6
8.2
12.3
Mär 2024
12.3
15.3
15.4
Feb 2024
15.5
14.7
12.0
Jan 2024
11.9
15.0
10.5
Dez 2023
10.5
18.0
9.3
Nov 2023
9.3
16.8
11.3
Okt 2023
11.4
14.2
12.0
Sep 2023
12.0
10.4
9.1
Aug 2023
9.0
8.6
4.9
Jul 2023
4.8
9.8
6.0
Jun 2023
6.1
11.6
12.1
Mai 2023
12.2
11.9
15.0
Apr 2023
15.1
12.4
18.8
Mär 2023
18.9
13.2
17.7
Feb 2023
17.7
17.4
17.8
Jan 2023
17.7
24.5
23.2
Dez 2022
23.7
30.4
29.9
Nov 2022
30.1
34.6
37.3
Okt 2022
37.4
36.9
41.2
Sep 2022
41.3
39.0
37.0
Aug 2022
36.8
43.8
42.7
Jul 2022
42.8
45.4
42.6
Jun 2022
42.6
49.5
45.5
Mai 2022
45.6
57.0
50.0
Apr 2022
50.0
66.7
62.9
Mär 2022
59.8
39.1
37.7
Feb 2022
37.7
35.0
38.4
Jan 2022
38.4
33.2
36.6
Dez 2021
36.6
42.3
39.3
Nov 2021
39.3
40.3
40.0
Okt 2021
40.0
31.8
33.1
123
