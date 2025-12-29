Die Daten der EZB zu den Krediten an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (NFC) im Jahresvergleich spiegeln die Veränderungen des Kreditvolumens an europäische nichtfinanzielle Organisationen im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider. Der Indikator wird zweimal jährlich von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. Er umfasst jeweils die Kredite der beiden vorangegangenen Quartale.

Ausleihungen an Nicht-Finanzorganisationen werden nach der wirtschaftlichen Tätigkeit des jeweiligen Unternehmens kategorisiert. Dazu gehören Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, Elektrizität, Gas, Baugewerbe, Groß- und Einzelhandel, Transport usw. Nach der verwendeten Klassifikation gehören zu den nichtfinanziellen Organisationen keine privaten Unternehmer. Die NFC-Kredite umfassen nicht die Kredite an den öffentlichen Sektor, auch wenn einige der Aktivitäten unter die zugrunde liegende Klassifikation fallen würden (z. B. Transportdienstleistungen).

Der Indikator wird auf der Grundlage der Daten berechnet, die der EZB von den monetären Finanzinstituten des Euro-Währungsgebiets gemeldet werden, sowie auf der Grundlage der von der EZB seit 2003 durchgeführten Umfrage zum Kreditgeschäft der Banken. Er bietet einen ansonsten unverständlichen Einblick in das Angebot und die Nachfrage nach Bankkrediten von Unternehmen und privaten Haushalten. Neben dem tatsächlichen Kreditvolumen werden in der Umfrage auch die Kreditbedingungen, die Standards für die Kreditvergabe und der Anteil der Ablehnungen erfasst. Die gewonnenen Daten fließen in verschiedene Entscheidungsprozesse über geldpolitische Maßnahmen ein, insbesondere in Zeiten von Finanzkrisen.

Daten über Kredite spielen eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der Wirtschaft mit Geld. Ein Anstieg dieses Wertes oder ein über den Erwartungen liegender Wert kann die Wirtschaft und den EUR stimulieren. Entsprechend werden Werte unter den Erwartungen als negativ für die europäische Währung angesehen.

