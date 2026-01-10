Die Beschäftigungsänderung q/q zeigt die Veränderung der Zahl der Beschäftigten in den in der Eurozone ansässigen Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal. Die Indikatorberechnung umfasst alle Arten von Beschäftigung: Vollzeit-, Teilzeit-, Saison- und Zeitarbeit, Selbständigkeit usw. Dazu gehört auch die unbezahlte Beschäftigung (z. B. Familienangehörige, die in Familienbetrieben beschäftigt sind).

Die Daten für die Berechnung der Indikatoren werden für alle EU-Mitgliedstaaten erhoben. Die Informationen werden auf der Grundlage von Volkszählungen, Arbeits- und Einkommensteuerregistern, Erhebungen über die Produktionstätigkeiten usw. gesammelt.

Die Veränderung der Beschäftigung ist ein wichtiger makroökonomischer Indikator. Es ermöglicht die Beurteilung der Lage des Arbeitsmarktes in der Eurozone. Andere Schlüsselindikatoren für die Gesundheit der EU-Wirtschaft werden auf dieser Grundlage berechnet. Beispielsweise liefert eine parallele Bewertung von Beschäftigungsveränderungen und BIP-Veränderungen einen Indikator für die Produktivität. In Kombination mit den Daten zum Entgelt der Mitarbeiter liefert die Beschäftigungsveränderung die Lohnstückkosten. Die Beschäftigungsdaten werden auch in der Wertschöpfungsrechnung verwendet.

Ökonomen können die Daten über Beschäftigungsveränderungen in Bezug auf die Vorhersage der Verbrauchertätigkeit interpretieren. Eine wachsende Beschäftigung deutet darauf hin, dass das Einkommen der Bevölkerung steigen wird, was zu einer höheren Konsumtätigkeit führen kann. Die Leute werden mehr ausgeben. Dies erlaubt es, die Inflation zu prognostizieren und das Zielniveau zu erreichen. Daher wird das Beschäftigungswachstum in der Regel als positiv für die Eurokurse angesehen.

Grafik der letzten Werte: