Das Bruttoinlandsprodukt y/y spiegelt eine Veränderung des Gesamtwertes aller in der Eurozone produzierten Waren und Dienstleistungen im angegebenen Quartal gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres wider. Die Berechnung ignoriert die Preise von Waren und Dienstleistungen für Zwischenprodukte. Die Daten sind saisonbereinigt. Das BIP der Eurozone wird auf Basis der individuellen BIPs der einzelnen Mitgliedstaaten errechnet.

Die Formel für die ausgabenbasierte Berechnung des BIP sieht im Allgemeinen wie die Summe der folgenden Komponenten aus:

Ausgaben für den Eigenbedarf

Bruttoinvestitionen (Investitionen in private Unternehmen, z.B. Ausrüstungen)

Staatsausgaben (sowohl Konsum als auch Investitionen)

Netto-Exporte (Exporte minus Importe. Der Wert kann negativ sein)

Die wichtigsten Datenquellen, die in den nationalen Zusammenfassungen für die Länder der Eurozone verfügbar sind, sind die folgenden:

Kurzfristige Konjunkturerhebungen, die Daten über Absatz und Umsatz, Einkäufe, Bestände, Entlohnung und Beschäftigung, Produktionsindizes und Einzelhandelsumsätze liefern

Erhebungen von Haushalten über Einkommen und Ausgaben für Güter und Dienstleistungen

Preisstatistiken (CPI, PPI, Import- und Exportpreisindizes, Baukostenindex)

Außenhandelsstatistik

Daten aus administrativen Quellen (Einnahmen und Ausgaben des Staates, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Baugenehmigungen, Beschäftigungsdaten, usw.).

Das BIP ist der Schlüsselindikator für die wirtschaftliche Gesundheit der Eurozone. Das Wachstum des Indikators bedeutet einen Anstieg der Wirtschaft und des Wohlstands der Bevölkerung. Das BIP-Wachstum kann sich also positiv auf die Eurokurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: