Die Industrieproduktion m/m misst die Veränderungen des Produktionsvolumens und des Industriesektors des jeweiligen Monats im Vergleich zum Vormonat. Wachstumsraten im Vergleicht zum Vormonat basieren auf saisonbereinigte Zahlen. Die Indexberechnung umfasst Hersteller, Bergbau und Versorgungsunternehmen. Das Baugewerbe wird nicht berücksichtigt.

Der Indikator spiegelt die Wertschöpfung verschiedener Industrien. Dies bedeutet, dass die Preise, die die Unternehmen in den verschiedenen Produktionsphasen erhalten, vom Bruttopreis abgezogen werden müssen, um eine Doppelzählung der Produktion zu vermeiden. In der Praxis werden Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen gesammelt, einschließlich deflationierter Umsätze, physischer Produktionsdaten, Vorleistungen für Rohstoffe und Energie, Arbeitseinsatz usw. Meistens basiert die Berechnung des Basisindex auf dem Bruttowert der Produktion.

Der Index wird auf Basis von 2010 bewertet, wobei der Index der Industrieproduktion für 2010 auf 100 festgelegt wird. Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konjunkturstatistik der Eurozone. Analysten nutzen es, um frühzeitige Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung zu bewerten und das BIP der Eurozone vorherzusagen.

Der Anstieg des Indikators kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.

Grafik der letzten Werte: