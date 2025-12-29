Die Leistungsbilanz ist ein wichtiger Teil der Zahlungsbilanz eines Landes. Die Zahlungsbilanz erfasst systematisch alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen In- und Ausländern eines abgelaufenen, definierten Zeitraums, in der Regel ein Jahr. Aus der Leistungsbilanz ist einerseits ersichtlich, ob sich das Ausmaß der Zahlungsströme erhöht hat, und, ob es einen Überschuss oder Defizit in der Zahlungsbilanz gibt. Das sind wichtige Kennzahlen über eine Volkswirtschaft und eben auch der EU.

Die Leistungsbilanz fasst vier andere Bilanzen zusammen: die Handelsbilanz (Im- und Export von Waren), die Dienstleistungsbilanz (Transaktionen aus Reiseverkehr, Transport und Versicherung), Übertragungsbilanz (Geldüberweisungen von Arbeitnehmern, internationaler Organisationen in oder aus anderen Ländern, Entwicklungshilfe) und der Bilanz aus Erwerbs- und Vermögenseinkommen (Löhne, Gehälter, Zinsen und Dividenden).

Damit fehlen zu den Zahlen der Zahlungsbilanz, die umfassendste der Bilanzen, die Zahlungsströme durch Kapitalimporte und Kapitalexporte und die Schwankungen der Gold- und Devisenreserven. Dadurch liefert die Leistungsbilanz der Europäischen Union aussagekräftige Werte über deren wirtschaftlichen Außenbeziehungen.

Ein Leistungsbilanzüberschuss steigert das Nettovermögen im Ausland und führt in Form der Zunahme der Forderungen an das Ausland in der Kapitalbilanz zu einem erhöhten Kapitalexport. Manche Wirtschaftswissenschaftler interpretieren das als Zeichen einer Schwäche, andere als dessen Stärke. Bei einem Leistungsbilanzdefizit ist das dann umgekehrt. Weiters werden lang anhaltende, steigende außenwirtschaftliche Ungleichgewichte als Ursachen von Finanzkrisen gesehen.

Diese Zahlen sind nicht saisonal und kalendertagsmäßig bereinigt, sie weisen also z. B. saisonspezifische Muster auf.

Allgemein aber gelten Werte, die über den Erwartungen liegen, als positiv für den EUR und negativ, wenn sie darunter liegen.

Grafik der letzten Werte: