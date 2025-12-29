Wirtschaftskalender
Europäische Zentralbank (EZB) Kredite des privaten Sektors y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)
|Niedrig
|N/D
|3.1%
|
2.8%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das Ausmaß der neu vergebenen Darlehen von Banken an Verbraucher und Unternehmen ist eine wichtige Komponente für eine der die Zielgrößen der EZB, die Inflation. Die neuen Darlehen liefern eine zusätzlich und andere Information als die Geldmenge M3. Gemessen werden die von den Banken neu vergebenen Darlehen an Verbraucher und Unternehmen. Das bedeutet aber, dass die Höhe dieser Zahl von den Verbrauchern und den Unternehmen beeinflusst wird und stark abhängt von wirtschaftlichen Umständen der jeweiligen Parteien: Ist die Bank überhaupt bereit einen Kredit zu vergeben und zu welchen Konditionen; hat der Kunde einen Investitionsgrund und ist er bereit, das Risiko eines Kredits zu den angebotenen Konditionen anzunehmen. Zwar kann die Europäische Zentralbank (EZB) z.B. über die Zinssätze und andere Maßnahmen wie der Verzinsung der Mindestreserve steuern, aber manchmal nutzt auch das nicht, die Kreditvergabe und damit indirekt auch die Inflation zu erhöhen.
Eine Steigerung dieses Wertes oder ein Wert über den Erwartungen sollte normalerweise die Wirtschaft und den EUR beflügelt.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators " Europäische Zentralbank (EZB) Kredite des privaten Sektors y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
