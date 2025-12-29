Der Verbraucherpreisindex (VPI) excl. Tabakwaren y/y zeigt die Änderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen des Berichtsmonats im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die erhaltenen Daten zum harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) nach der genehmigten Methode zusammengestellt.

Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Der Berechnungskorb für den Index umfasst 12 Hauptkategorien von Waren und Dienstleistungen: Nahrungsmittel, Alkohol, Bekleidung, Wohnen, Haushalt, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges".

Waren und Dienstleistungen, die nicht Teil der Endverbraucherausgaben der Haushalte sind, sind von der Berechnung ausgenommen. Nicht in die Berechnung einbezogen sind einige Kategorien von Ausgaben, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiel, Hausmieten, Lebensversicherung, staatliche Krankenversicherung, indirekt gemessene Zahlungen für Vermittlungsdienste etc.

Der Verbraucherpreisindex sowie die Inflation im Euroraum sind ein Maß für die Preisstabilität, das der EZB-Rat zur Bewertung der Wirksamkeit der Geldpolitik verwendet. Der Anstieg des VPI gegenüber einer zu kleinen Inflation wird als positiv für die Eurokurse angesehen.

