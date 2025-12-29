Die Geldmenge ist eine der wichtigen Größen einer Volkswirtschaft. Zwar gibt es keine einheitliche Definition, jedoch wird sie immer nach Verfügbarkeit eingeteilt und die nächst höhere Kategorie umfasst auch alle niedrigeren. Die EZB definiert die erste Kategorie der Geldmengen, M0, als das umlaufende Bargeld, also Münzen und Scheine, M1 als M0 und dazu die Gelder auf (täglich fälligen) Girokonten, M2 als M1 zuzüglich von Termineinlagen bis 2 Jahren und Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von maximal 3 Monaten und zuletzt M3 als M2 plus Anteile an Geldmarktfonds oder -papiere sowie Pensionsgeschäfte und Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Von diesen verschiedenen Geldmengen gilt M3 als die wichtigste, da sie die stabilste ist. Ändert sich z. B. nur der Sparzinssatz, werden Gelder von M1 und M2 umgeschichtet, M3 aber bleibt konstant.

Allgemein wird ein positiver Zusammenhang zwischen dem Wachstum der Geldmenge M3 und dem von Inflation, Wirtschaftswachstum und Einkommen angenommen. Das heißt, eine zu geringe Geldmenge M3 hat negative Einflüsse auf die anderen drei Wirtschaftsgrößen. Ein Anstieg von M3 sollte sich daher positiv aus die Währung auswirken, da sich in der Folge auch die Einkommen und die Inflation erhöhen werden.

