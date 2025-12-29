Wirtschaftskalender
Europäische Union, Industrieproduktion j/j (European Union Industrial Production y/y)
|Niedrig
|2.0%
|0.9%
|
1.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.9%
|
2.0%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Die Industrieproduktion y/y spiegelt das Produktionsvolumen von Industriegütern und -tätigkeiten in dem angegebenen Monat im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Wachstumsraten basieren auf saisonbereinigten Parametern. Die Indexberechnung umfasst Hersteller, Bergbau und Versorgungsunternehmen. Das Baugewerbe wird nicht berücksichtigt.
Der Indikator spiegelt die Wertschöpfung verschiedener Industrien. Dies bedeutet, dass die Preise, die die Unternehmen in den verschiedenen Produktionsphasen erhalten, vom Bruttopreis abgezogen werden müssen, um eine Doppelzählung der Produktion zu vermeiden. In der Praxis werden Produktionsdaten aus verschiedenen Quellen gesammelt, einschließlich deflationierter Umsätze, physischer Produktionsdaten, Vorleistungen für Rohstoffe und Energie, Arbeitseinsatz usw. Meistens basiert die Berechnung des Basisindex auf dem Bruttowert der Produktion.
Der Index wird auf Basis von 2010 bewertet, wobei der Index der Industrieproduktion für 2010 auf 100 festgelegt wird. Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Konjunkturstatistik der Eurozone. Analysten nutzen es, um frühzeitige Veränderungen der wirtschaftlichen Entwicklung zu bewerten und das BIP der Eurozone vorherzusagen.
Der Anstieg des Indikators kann sich positiv auf die Eurokurse auswirken.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Industrieproduktion j/j (European Union Industrial Production y/y)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
