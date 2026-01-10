Wirtschaftskalender
Europäischen Union, Beschäftigungsniveau (European Union Employment Level)
|Mittel
|172.049 M
|
171.840 M
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|
172.049 M
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Das Beschäftigungsniveau zeigt die Zahl der Beschäftigten in der Europäischen Union. Die Erwerbstätigen sind definiert als Personen über 15 Jahre, die in der Vorwoche mindestens eine Stunde erwerbstätig waren, sowie als Personen, die zwar eine Arbeit hatten, aber aufgrund von Krankheit, Urlaub, Streiks usw. der Arbeit fernblieben. Eurostat veröffentlicht vierteljährliche und jährliche Beschäftigungsdaten.
Der Indikator wird auf der Grundlage der EU-Arbeitskräfteerhebung berechnet. Die Erhebung wird bei den privaten Haushalten durchgeführt, wobei kollektive Haushalte, wie z. B. Langzeitpflegeheime, Pensionen, Pflegeheime usw., ausgeschlossen sind. Der Hauptzweck der Erhebung besteht darin, die Bevölkerung in drei sich gegenseitig ausschließende Gruppen zu klassifizieren: Erwerbstätige, Arbeitslose und Nichterwerbstätige (Studenten, Rentner und Hausfrauen).
Neben dem allgemeinen Beschäftigungsniveau und der Beschäftigungsquote veröffentlicht Eurostat getrennte Beschäftigungsstatistiken für Männer und Frauen sowie die altersbedingte Trennung.
Eine Veränderung des Beschäftigungsniveaus wirkt sich direkt auf die Haushaltseinkommen und damit auf die Kaufkraft der Bevölkerung aus. Daher werden höhere Indikatorwerte als positiv für die Euro-Notierungen angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäischen Union, Beschäftigungsniveau (European Union Employment Level)".
