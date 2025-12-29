KalenderKategorien

Wirtschaftskalender

Länder

Europäische Union, Industrievertrauensindikator (European Union Industrial Confidence Indicator)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Europäische Kommission (European Commission)
Sektor:
Geschäft
Niedrig -9.3 -7.5
-8.5
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
-8.3
-9.3
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
  • Übersicht
  • Chart
  • Geschichte
  • Widget

Der Indikator für das Industrievertrauen beschreibt die aktuelle Bewertung der Entwicklung der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der EU und die Erwartungen für das nächste Quartal. Der Indikator basiert auf einer Faktorenanalyse durch Umfragen unter den führenden Vertretern der Branche. Die Stichprobengröße beträgt in etwa Zwanzigtausend Unternehmen aus allen Sektoren der Dienstleister in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen je Land wird entsprechend seines Beitrags zur Eurozone bestimmt.

Er unterscheidet sich von dem ähnlichen Geschäftsklimaindikator dadurch, dass er drei statt fünf Variablen berücksichtigt:

  • Die Gesamtzahl der aktuellen Aufträge (mehr als ausreichend, ausreichend oder unzureichend)
  • Aktuelle Lagerbestände (sehr groß, normal für die aktuelle Saison, sehr klein)
  • Produktionsvolumen in drei Monaten (unabhängig davon, ob die Produktion wächst, sinkt oder unverändert bleibt)

Der Index ist saisonbereinigt. Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzunehmen und keine quantitative.

Der Indikator des industriellen Vertrauens ist ein Indikator für die Entwicklung des Produktionssektors in der Eurozone. Aufgrund seines allgemeinen Charakters spiegelt er ein relatives Bild der Geschäftslage im Euroraum wider. Ökonomen betrachten ihn als einen der zusammengesetzten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein Anstieg des BCI spricht für eine Verbesserung der Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe und ist ein Frühindikator für die Produktionsmenge. Einen Anstieg des Index interpretieren Investoren als ein Signal einer Steigerung der Investitionen.

Indexveränderungen wirken sich in der Regel schwach und kurzfristig auf die Eurokurse aus. Starke Bewegungen des Index werden jedoch in der Regel als ein ernstzunehmender Indikator für sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen angesehen.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Industrievertrauensindikator (European Union Industrial Confidence Indicator)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
-9.3
-7.5
-8.5
Okt 2025
-8.2
-8.7
-10.1
Sep 2025
-10.3
-9.6
-10.2
Aug 2025
-10.3
-11.0
-10.5
Jul 2025
-10.4
-11.1
-11.8
Jun 2025
-12.0
-10.7
-10.4
Mai 2025
-10.3
-10.9
-11.0
Apr 2025
-11.2
-11.0
-10.7
Mär 2025
-10.6
-12.2
-11.0
Feb 2025
-11.4
-13.6
-12.7
Jan 2025
-12.9
-12.4
-14.1
Dez 2024
-14.1
-11.5
-11.4
Nov 2024
-11.1
-12.1
-12.6
Okt 2024
-13.0
-10.2
-11.0
Sep 2024
-10.9
-10.1
-9.9
Aug 2024
-9.7
-9.8
-10.4
Jul 2024
-10.5
-9.7
-10.2
Jun 2024
-10.1
-10.5
-9.9
Mai 2024
-9.9
-10.6
-10.4
Apr 2024
-10.5
-8.6
-8.9
Mär 2024
-8.8
-9.1
-9.4
Feb 2024
-9.5
-9.3
-9.3
Jan 2024
-9.4
-8.8
-9.6
Dez 2023
-9.2
-9.4
-9.5
Nov 2023
-9.5
-9.2
-9.2
Okt 2023
-9.3
-9.7
-8.9
Sep 2023
-9.0
-9.9
-9.9
Aug 2023
-10.3
-8.3
-9.3
Jul 2023
-9.4
-6.2
-7.3
Jun 2023
-7.2
-3.9
-5.3
Mai 2023
-5.2
-1.4
-2.8
Apr 2023
-2.6
0.1
-0.5
Mär 2023
-0.2
0.9
0.4
Feb 2023
0.5
-0.1
1.2
Jan 2023
1.3
-1.7
-0.6
Dez 2022
-1.5
-1.6
-1.9
Nov 2022
-2.0
-0.8
-1.2
Okt 2022
-1.2
0.4
-0.3
Sep 2022
-0.4
2.3
1.0
Aug 2022
1.2
6.9
3.4
Jul 2022
3.5
6.9
7.0
Jun 2022
7.4
9.2
6.5
Mai 2022
6.3
9.2
7.7
Apr 2022
7.9
12.2
9.0
Mär 2022
10.4
14.0
14.1
Feb 2022
14.0
14.5
13.9
Jan 2022
13.9
14.6
14.6
Dez 2021
14.9
14.2
14.3
Nov 2021
14.1
14.2
14.2
Okt 2021
14.2
14.0
14.1
12345
Bericht exportieren

Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite

Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.

Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites

Herunterladen
MQL5 Algo Trading Community
Typ des Widgets
Sprache
Farbschema
Datumsformat
Größe
×
Anzeige der Information
Kalenderzeitraum standardmäßig
Ihr Code zum Einfügen