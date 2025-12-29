Der Indikator für das Industrievertrauen beschreibt die aktuelle Bewertung der Entwicklung der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes in der EU und die Erwartungen für das nächste Quartal. Der Indikator basiert auf einer Faktorenanalyse durch Umfragen unter den führenden Vertretern der Branche. Die Stichprobengröße beträgt in etwa Zwanzigtausend Unternehmen aus allen Sektoren der Dienstleister in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen je Land wird entsprechend seines Beitrags zur Eurozone bestimmt.

Er unterscheidet sich von dem ähnlichen Geschäftsklimaindikator dadurch, dass er drei statt fünf Variablen berücksichtigt:

Die Gesamtzahl der aktuellen Aufträge (mehr als ausreichend, ausreichend oder unzureichend)

Aktuelle Lagerbestände (sehr groß, normal für die aktuelle Saison, sehr klein)

Produktionsvolumen in drei Monaten (unabhängig davon, ob die Produktion wächst, sinkt oder unverändert bleibt)

Der Index ist saisonbereinigt. Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzunehmen und keine quantitative.

Der Indikator des industriellen Vertrauens ist ein Indikator für die Entwicklung des Produktionssektors in der Eurozone. Aufgrund seines allgemeinen Charakters spiegelt er ein relatives Bild der Geschäftslage im Euroraum wider. Ökonomen betrachten ihn als einen der zusammengesetzten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein Anstieg des BCI spricht für eine Verbesserung der Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe und ist ein Frühindikator für die Produktionsmenge. Einen Anstieg des Index interpretieren Investoren als ein Signal einer Steigerung der Investitionen.

Indexveränderungen wirken sich in der Regel schwach und kurzfristig auf die Eurokurse aus. Starke Bewegungen des Index werden jedoch in der Regel als ein ernstzunehmender Indikator für sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen angesehen.

Grafik der letzten Werte: