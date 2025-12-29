Wirtschaftskalender
Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Tabakwaren m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)
|Niedrig
|-0.3%
|-0.1%
|
0.2%
|Letzte Veröffentlichung
|Bedeutung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
|0.0%
|
-0.3%
|Nächste Veröffentlichung
|Aktuell
|Prognose
|
Vorherige
Der Verbraucherpreisindex (VPI) excl. Tabakwaren m/m zeigt die Änderungen der Preise von Waren und Dienstleistungen des Berichtsmonats im Vergleich zum Vormonat. Der VPI wird für jeden Staat der Eurozone separat berechnet. Anschließend werden die erhaltenen Daten zum harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) nach der genehmigten Methode zusammengestellt.
Der VPI spiegelt Preisänderungen aus Sicht der Haushalte, d.h. der Endverbraucher von Waren und Dienstleistungen, wider. Der Berechnungskorb für den Index umfasst 12 Hauptkategorien von Waren und Dienstleistungen: Nahrungsmittel, Alkohol, Bekleidung, Wohnen, Haushalt, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit und Kultur, Bildung, Hotels und Restaurants sowie "Sonstiges".
Waren und Dienstleistungen, die nicht Teil der Endverbraucherausgaben der Haushalte sind, sind von der Berechnung ausgenommen. Nicht in die Berechnung einbezogen sind einige Kategorien von Ausgaben, die nicht in das einheitliche System einbezogen werden können, wie Glücksspiel, Hausmieten, Lebensversicherung, staatliche Krankenversicherung, indirekt gemessene Zahlungen für Vermittlungsdienste etc.
Der Verbraucherpreisindex sowie die Inflation im Euroraum sind ein Maß für die Preisstabilität, das der EZB-Rat zur Bewertung der Wirksamkeit der Geldpolitik verwendet. Der Anstieg des VPI gegenüber einer zu kleinen Inflation wird als positiv für die Eurokurse angesehen.
Grafik der letzten Werte:
aktuelle Werte
Prognosewerte
Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Europäische Union, Verbraucherpreisindex (VPI) ohne Tabakwaren m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage
Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.
Wirtschaftskalender-Widget für Ihre Webseite
Erstellen Sie einen personalisierten Wirtschaftskalender. Geben Sie einfach die gewünschte Größe und einen Anzeigezeitraum ein. Sie können das Widget auf Ihrer Webseite frei nutzen, dafür bitten wir Sie aber, den zur Verfügung gestellten Code unverändert beizubehalten.
Die Daten des Kalenders werden ohne Veränderungen bereitgestellt. Die Häufigkeit und Erscheinungstermine sowie wirtschaftliche Parameter können sich ohne unser Wissen ändern. Sie können die zur Verfügung gestellten Daten nutzen, dabei akzeptieren Sie alle Risiken in Verbindung mit dem Treffen von Handelsentscheidungen, die auf den Daten des Wirtschaftskalenders basieren.
Verwenden Sie das offizielle Plugin für WordPress-Websites