Verkaufspreiserwartungen der Industrie der Europäischen Union (European Union Industry Selling Price Expectations)

Land:
Europäischen Union
EUR, Euro
Quelle:
Europäische Kommission (European Commission)
Sektor:
Geschäft
Niedrig 9.9 10.5
7.8
Letzte Veröffentlichung Bedeutung Aktuell Prognose
Vorherige
8.7
9.9
Nächste Veröffentlichung Aktuell Prognose
Vorherige
Seit Mai 2003 sammelt die Europäische Kommission über ihre Unternehmerumfrage direkte quantitative Informationen über die Wahrnehmungen und Erwartungen der Unternehmer an die Inflation im Euroraum, in der Europäischen Union (EU) und in den Beitrittsländern. Es geht um die Meinung der Unternehmer zur Inflation, die nicht nur für politische Zwecke relevant ist, insbesondere deshalb, weil sie rasch verfügbar ist und Aufschluss über die Erwartungen der Wirtschaftsakteure geben.

Der normale Erzeugerpreisindex (auch PPI) misst nur die aktuelle Inflation der Erzeugerpreise, keine zukünftige. Zwar sind die Daten der subjektiven Schätzungen von mehr als 100.000 Firmen verzerrt, dennoch kann dieser Fehler in gewissem Maße mathematisch korrigiert werden, so dass die Umfragedaten für die wirtschaftspolitische Überwachung in der EU und für die Verfolgung der Wirtschaftsaussichten der Wirtschafts- und Währungsunion sowie der Wirtschaftsentwicklung der Kandidatenländer inzwischen unverzichtbar geworden sind. Sie werden für die halbjährlichen Konjunkturprognosen und für die Analyse konjunkturzyklischer Entwicklungen (z.B. Bestimmung von Wendepunkten) und von mehreren verschiedenen Kommissionsdienststellen wie auch der EZB und der OECD verwendet.

Die Umfragen werden in der ersten Monatshälfte erhoben und am letzten Wochentag des Monats veröffentlicht. Die Antwortmöglichkeiten auf die beiden Fragen zur aktuellen und zur erwarteten Preisentwicklung beschränken sich auf 6 Antworten: stark, mäßig oder etwas steigend, gleichbleibend, fallend oder weiß nicht.

Die Auswirkung der veröffentlichten Zahlen hängen stark vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ab. Eine zu hohe Inflation an könnte die EZB bewegen, die Zinssätze zu erhöhen, was wiederum zu einem Anstieg der Währung führen könnte. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnte aber eine steigende Inflation eine Rezession noch weiter vertiefen, was die Währung drücken würde.

Grafik der letzten Werte:

aktuelle Werte

Prognosewerte

Die Grafik der gesamten verfügbaren Historie des makroökonomischen Indikators "Verkaufspreiserwartungen der Industrie der Europäischen Union (European Union Industry Selling Price Expectations)". Die gepunktete Linie zeigt Prognosewerte des Wirtschaftskalenders für die angegebenen Tage

Eine erhebliche Abweichung eines tatsächlichen Wertes vom Prognosewert kann eine kurzfristige Stärkung oder Schwächung einer nationalen Währung auf dem Devisenmarkt verursachen. Eine besondere Position nehmen Schwellenwerte von Indikatoren ein, die auf die Annährung an einen kritischen Zustand der Wirtschaft eines Landes (einer Region) hinweisen.

Datum (GMT)
Referenz
Aktuell
Prognose
Vorherige
Nov 2025
9.9
10.5
7.8
Okt 2025
7.5
4.3
7.1
Sep 2025
6.9
7.6
6.8
Aug 2025
6.7
9.8
8.9
Jul 2025
9.2
3.6
6.2
Jun 2025
5.6
6.7
7.7
Mai 2025
7.9
11.6
10.6
Apr 2025
11.0
12.2
11.3
Mär 2025
11.4
10.4
10.2
Feb 2025
9.8
8.5
8.8
Jan 2025
8.7
7.4
7.5
Dez 2024
7.6
6.8
7.1
Nov 2024
7.1
6.4
6.7
Okt 2024
6.5
6.2
6.3
Sep 2024
6.2
6.5
6.2
Aug 2024
6.1
6.5
6.7
Jul 2024
6.8
6.3
6.2
Jun 2024
6.1
6.5
6.5
Mai 2024
6.4
6.1
5.6
Apr 2024
5.4
6.0
5.5
Mär 2024
5.6
4.8
3.9
Feb 2024
3.8
7.6
4.4
Jan 2024
4.6
4.0
3.6
Dez 2023
3.2
1.6
2.4
Nov 2023
2.3
3.5
3.5
Okt 2023
3.6
3.7
3.4
Sep 2023
3.6
1.0
3.1
Aug 2023
3.6
2.0
3.4
Jul 2023
3.4
0.6
4.3
Jun 2023
4.4
0.1
6.5
Mai 2023
6.6
5.7
11.6
Apr 2023
12.0
11.3
18.1
Mär 2023
18.7
14.7
23.5
Feb 2023
23.8
27.9
31.3
Jan 2023
31.9
41.3
37.8
Dez 2022
38.4
31.1
40.4
Nov 2022
40.4
37.0
44.8
Okt 2022
45.4
54.2
49.1
Sep 2022
50.3
41.8
44.6
Aug 2022
43.7
45.9
45.3
Jul 2022
45.1
48.0
50.1
Jun 2022
50.4
47.8
55.5
Mai 2022
56.1
58.2
60.0
Apr 2022
60.8
65.8
57.2
Mär 2022
58.1
55.5
49.8
Feb 2022
49.8
43.6
47.4
Jan 2022
47.7
43.2
48.0
Dez 2021
48.3
54.7
49.1
Nov 2021
49.0
43.6
42.3
Okt 2021
42.2
37.9
38.3
123
