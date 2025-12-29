Offizielle Währungsreserven sind auf Fremdwährung lautende Vermögenswerte, die von den Finanzbehörden des Euro-Währungsgebiets gehalten werden, die sie zur Finanzierung der Zahlungsbilanz, für Devisenmarktinterventionen zur Beeinflussung der Wechselkurse und für andere damit zusammenhängende Zwecke (z. B. zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Währung und die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets) verwenden können.

Zu den Währungsreserven gehören Währungsgold, die Reserveposition im IWF, das Sonderziehungsrecht, Derivate und sonstige Finanzaktiva. Der Indikator gibt monatliche Daten über den Wert der Bestände zu Marktpreisen, Transaktionen, Marktneubewertungen und sonstige Veränderungen wieder.

Die gemeinsamen EU-Reserven werden auf der Grundlage der von den Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten bereitgestellten Reservedaten berechnet. Neben dem gemeinsamen EU-Wert liefert der EZB-Bericht auch nach Ländern getrennte Daten.

Der Einfluss dieses Indikators auf die Euro-Notierungen hängt von begleitenden Faktoren ab.

Grafik der letzten Werte: