Der Geschäftsklimaindex (Business Climate Indicator, BCI) ist eine monatliche Auswertung der Geschäftsbedingungen des verarbeitenden Gewerbe in der Eurozone. Der Indikator basiert auf einer Faktorenanalyse durch Umfragen unter den führenden Vertretern der Branche. Die Stichprobengröße beträgt in etwa Zwanzigtausend Unternehmen aus allen Sektoren der Dienstleister in der Eurozone. Die Anzahl der Unternehmen je Land wird entsprechend seines Beitrags zur Eurozone bestimmt.

Im Gegensatz zum Industrievertrauen, der auf Basis von drei Werten berechnet wird, wird der BCI aus fünf Variablen berechnet. Die Berechnung umfasst die Ergebnisse einer Erhebung über die Produktionsmengen, die Anzahl der Auftragseingänge für den Inlandsverbrauch und den Export, die Lagerbestände der letzten drei Monate und die Aussichten für die Produktionsmengen.

Die Befragten werden gebeten, eine qualitative Bewertung der oben genannten Variablen vorzulegen: ob sich die Situation verbessert, verschlechtert oder unverändert geblieben ist.

Der Geschäftsklimaindex ist ein Indikator für die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone. Aufgrund seines allgemeinen Charakters spiegelt er ein relatives Bild der Geschäftslage im Euroraum wider. Ökonomen betrachten ihn als einen der zusammengesetzten Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein Anstieg des BCI spricht für eine Verbesserung der Bedingungen im verarbeitenden Gewerbe und ist ein Frühindikator für die Produktionsmenge. Einen Anstieg des Index interpretieren Investoren als ein Signal einer Steigerung der Investitionen. Indexveränderungen wirken sich in der Regel schwach und kurzfristig auf die Eurokurse aus. Starke Bewegungen des Index werden jedoch in der Regel als ein ernstzunehmender Indikator für sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen angesehen.

