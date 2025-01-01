ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиSetInteger 

SetInteger

Устанавливает значение integer-свойства графика.

bool  SetInteger(
   ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER  prop_id,     // идентификатор свойства
   long                         value        // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор свойства графика (из перечисления ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER).

value

[in]  Новое значение свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить integer-свойство.