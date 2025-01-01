DocumentaciónSecciones
ColorForeground (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorForeground" (color de los ejes, escala y cadenas OHLC del gráfico).

color  ColorForeground() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorForeground" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorForeground (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorForeground" (ejes, escala y cadena OHLC).

bool  ColorForeground(
   color  new_color      // Color nuevo
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de los ejes, escala y cadena OHLC.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.