ColorForeground (метод Get)

Получает цвет осей, шкалы и строки OHLC.

color  ColorForeground() const

Возвращаемое значение

Цвет осей, шкалы и строки OHLC графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorForeground (метод Set)

Устанавливает цвет осей, шкалы и строки OHLC.

bool  ColorForeground(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет осей, шкалы и строки OHLC.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.