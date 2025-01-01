MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoIsFtpEnabled
- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定。
|
bool IsFtpEnabled() const
返回值
true, 如果发送交易报告至 FTP 服务器允许, 否则 false。
注释
为获取发送交易报告至 FTP 服务器权限, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_FTP_ENABLED 属性)。