MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfoIsFtpEnabled 

IsFtpEnabled

获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定。

bool  IsFtpEnabled() const 

返回值

true, 如果发送交易报告至 FTP 服务器允许, 否则 false。

注释

为获取发送交易报告至 FTP 服务器权限, 使用 TerminalInfoInteger() 函数 (TERMINAL_FTP_ENABLED 属性)。