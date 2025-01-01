文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTradeOrderModify 

OrderModify

修改挂单参数。

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // 订单单号
   double                price,          // 执行价格
   double                sl,             // 止损价
   double                tp,             // 止盈价
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // 过期类型
   datetime              expiration,     // 过期
   double                stoplimit       // 限价单价格 
   )

参数

ticket

[输入]  订单单号。

price

[输入] 订单必须执行的新价格 (或之前值, 如果没必要改变)。

sl

[输入] 触发止损的新价格 (或之前值, 如果没必要改变)。

tp

[输入] 触发止盈的新价格 (或之前值, 如果没必要改变)。

type_time

[输入] 订单过期的新类型 (或之前值, 如果没必要改变), 值为 ENUM_ORDER_TYPE_TIME 枚举。

expiration

[输入] 挂单的新过期时间 (或之前值, 如果没必要改变)。

stoplimit

[输入]  用于设置限价挂单的新价格, 当价格抵达 price 值的时候它仅用于指定 StopLimit 单。

返回值

true – 结构检查基本成功情况下, 否则 false。

注释

成功完成 OrderModify(...) 法并不意味着总是成功执行交易操作。有必要检查交易请求的结果 (交易服务器返回码), 使用 ResultRetcode() 获取。