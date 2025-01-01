文档部分
MQL5参考标准程序库交易类COrderInfoTicket 

Ticket

获取之前已通过 Select 方法选择访问的订单单号。

ulong  Ticket() const

返回值

如果成功, 订单单号, 否则 - ULONG_MAX

注释

订单必须先行使用 Select (通过单号) 或 SelectByIndex (通过索引) 方法选择。